뉴로메카, 피지컬 AI 모방학습 플랫폼 '미믹스' 내달 출시

협동로봇 기업 뉴로메카가 피지컬 인공지능(AI) 기반 모방학습 플랫폼 '미믹스(MIMICX)'를 내년 1월 선보인다.

박종훈 뉴로메카 대표는 5일 월드푸드테크포럼(WFT25)에서 피지컬 스킬 데이터 수집 난제를 설명하면서 '미믹스' 출시 소식을 알렸다.

미믹스는 다양한 로봇과 센서, 비전 장비, 그리퍼 등을 손쉽게 연결·제어할 수 있는 통합 인터페이스를 갖췄다. 외부 센서부터 마스터 디바이스까지 단일 환경에서 사용할 수 있도록 설계된다.

박종훈 뉴로메카 대표가 5일 서울 JW메리어트호텔에서 열린 '월드푸드테크포럼 2025(WFT25)'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

원격조종과 가상현실(VR) 기기로 동작 데이터를 수집하면 이를 자동 기록해 표준 스키마에 저장한다. 이후 별도 개발 환경 없이 플랫폼 내에서 바로 훈련을 진행할 수 있다.

뉴로메카는 그동안 협동로봇 조리 셀을 활용해 국자 푸기·정량 분주 등 동작을 모방학습으로 구현해 왔다. 이러한 실험을 산업 적용 가능한 플랫폼으로 확장했다는 평가다.

관련기사

회사는 이를 통해 외식·급식·식품 제조 등 푸드테크 자동화 분야에서 피지컬 AI 기반 작업 자동화 생태계를 조성한다는 목표다.

박종훈 대표는 "작은 동작들부터 현장에서 바로 데이터를 추출하려고 한다"며 "푸드테크 파트너사들과 협력해 프레임워크를 마련할 것"이라고 말했다.