뉴로메카, 강원랜드 카지노 자동화 구축

로봇 전문기업 뉴로메카는 강원랜드 카지노 내 카운트룸에 구축한 'AI 기반 로봇 자동화 시스템'이 현재 성공적으로 운영 중이라고 7일 밝혔다.

뉴로메카는 지난 7월 부터 약 2개월 간 시스템 시운전을 거친 뒤, 지난 9월 시스템 구축을 완료했다.

이번 프로젝트는 지난 2023년 11월 체결된 '강원랜드 자동화 로봇 시스템 구축 계약'에 따라 추진됐다. 강원랜드의 요청에 따라 공정 확대와 기능 고도화가 반영되면서 최종 사업 규모는 약 18억원으로 확정됐다.

강원랜드 카운트룸 자동화 솔루션 (사진=뉴로메카)

뉴로메카는 ▲협동로봇 인디7·12 시리즈 ▲고속 분류용 델타로봇 D6 ▲AI 기반 머신비전 기술을 결합해 '현금 계수·분류·밴딩·검사·데이터 통신·실시간 모니터링' 등 카운트룸 전 공정을 자동화하는 지능형 로봇 통합 시스템을 구현했다.

특히 AI 비전 검사와 협동로봇 AI 안전기능, 실시간 운영 모니터링 등 AI 융합 기술이 집약된 자동화 구조를 통해, 기존 인력 중심의 수작업 체계를 완전히 혁신하고 고효율·고보안 운영 체계로의 전환에 성공했다.

약 2개월간의 시운전 기간 동안 로봇 동작 안정성과 사용자 경험·인터페이스 편의성, AI 인식 정확도, 시스템 연동성 등을 종합적으로 검증했다. 이를 통해 실제 운영 환경에 최적화된 고도화 모델을 완성했다.

관련기사

박종훈 뉴로메카 대표는 "AI 기반 지능형 로봇이 고보안 산업 현장에 안정적으로 적용된 세계 최초의 실증 사례"라며 "시스템 고도화와 해외 확산을 적극 추진해, 한국형 AI 로봇 자동화 기술의 글로벌 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

강원랜드 관계자는 "자동화 시스템 도입으로 카운트룸 운영 인력의 부담이 줄고, 정산 정확도와 보안 수준이 대폭 향상됐다"며 "운영 성과를 토대로 향후 확대 적용을 적극 검토할 예정"이라고 전했다.