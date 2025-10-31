뉴로메카, 휴머노이드 구동기 공개

모터·감속기 내재화오 경량·고응답 구동

디지털경제입력 :2025/10/31 11:38

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

로봇 전문기업 뉴로메카는 내달 5일 개막하는 '2025 로보월드'에서 자체 기술로 개발한 하모닉 감속기 내장형 초경량 액츄에이터를 공개한다고 31일 밝혔다.

신제품은 뉴로메카가 설계한 프레임리스 모터와 하모닉 감속기를 일체형으로 통합했다. 부품 간 설계를 최적화로 출력 밀도와 정밀 제어 성능을 높였다.

하모닉 감속기 효율을 극대화한 최적 설계 구조와 전용 구동 알고리즘 및 고분해능 센서 인터페이스를 갖췄다. 열 관리·진동 억제 설계로 연속 출력 안정성을 확보했다.

뉴로메카 초경량 하모닉타입 액츄에이터 (사진=뉴로메카)

고속 동작이 요구되는 휴머노이드나 서비스 로봇 구동계에 최적화됐다는 평가를 받는다. 내구도 시험을 통해 감속기 신뢰성을 검증을 마친 뒤 오는 12월 양산에 나선다.

이 밖에도 하모닉 감속기를 내장한 범용 액츄에이터 라인업과 프레임리스 모터 시리즈도 출시한다. 로봇 개발사와 연구기관 등 다양한 산업군으로 제품군을 확장한다.

뉴로메카는 단위별 선택이 가능한 설계 플랫폼을 구축했다. 사용 환경과 목표 성능에 맞춰 토크와 속도, 하우징 구조, 통신 인터페이스 등 파라미터를 설정할 수 있다.

뉴로메카 관계자는 "단순 경량화를 넘어 정밀 백래시 제어, 고효율 토크 전달, 빠른 응답 특성을 균형 있게 구현했다"며 "가격 경쟁력과 맞춤형 개발 대응력을 기반으로 휴머노이드 시장을 공략하겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
뉴로메카

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

APEC 정상회의 오늘 개막…'경주 선언' 채택될까

최재원 SK수석부회장 "AI 시대 핵심 연료는 천연가스·LNG"

"왜 자체 AI 만드냐고요?"…어도비, '선택과 집중' AI 전략 공개

"케데헌 한복·오징어게임 팽이치기 체험하러 오세요"

ZDNet Power Center