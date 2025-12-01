뉴로메카, 포스코 전기강판 시험편 가공 로봇 자동화 솔루션 공개

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 포항지사에서 포스코 관계자들이 참석한 가운데 재질시험 공정의 하나인 전기강판 시험편 가공작업의 로봇 자동화 솔루션 시연회를 성공적으로 완료했다고 1일 밝혔다.

이번 시연은 포스코 재질시험 공정의 박판 시험편 가공 로봇 자동화의 핵심 과제로 추진 중인 '전기강판 시험편 가공 로봇 자동화' 프로젝트의 중간 결과를 공유하고, 뉴로메카가 개발한 로봇 기반 전기강판 시험편 절단·이송·마킹·분류 시스템을 실제 장비로 검증하기 위해 마련됐다.

뉴로메카의 전기강판 시험편 가공 로봇 자동화 솔루션 (사진=뉴로메카)

기존 전기강판 시험편 가공 공정은 가로·세로 각 1천200mm 크기 샘플을 작업자가 직접 취급했다. 1차 전단 후 2차 전단으로 이어지는 공정이 단절돼 생산성이 저하됐으며, 작업자에 의한 데이터 수기 기입 과정에서 오기입으로 휴먼에러 가능성도 높았다.

뉴로메카는 이러한 문제를 해결하기 위해 샘플 투입부터 1차 전단, 레이저 마킹, 2차 전단, 시험편 분류 적재, 트레이 인출까지 이어지는 모든 단계를 자동화한 통합 시스템을 구축했다.

시연회에서는 샘플 라벨 정보를 자동으로 판독하는 광학문자인식(OCR) 비전과 크기가 다양한 여러 샘플에 대응 가능한 그리퍼를 장착한 6축 로봇을 통한 1차 전단 자동화, XZ 갠트리 로봇에 의한 2차 전단 자동 공급, 시험편 및 잔재를 각각 마킹하는 레이저 시스템, 2차 전단 시험편 AMR 연계 트레이 교체 및 배출 시스템 등이 시연됐다.

전단 샘플 자동 투입 시스템 (사진=뉴로메카)

뉴로메카가 제시한 자동화 솔루션의 가장 큰 특징은 완전 무인 연계 자동화다. 샘플 투입 이후 가공이 완료된 시험편을 트레이에 적재하기까지 작업자 개입이 없다.

특히 1차 전단기를 로봇을 활용해 1대로 통합하고 2차 전단기 4대로 구성된 시스템을 모듈화함으로써 유지보수 효율성과 투자비 절감 효과를 동시에 확보했으며, 시스템 구성 단위 공정별 라인 밸런스를 최적화하여 특정 공정에서의 대기 없이 연속적으로 시험편의 가공 작업이 수행되도록 생산 효율을 높였다.

시험편 정보는 샘플에 부착된 라벨의 인식 및 가공 완료된 시험편 표면에 레이저 마킹을 통해 공정 데이터와 자동 매칭되기 때문에 작업자가 직접 표기·확인하는 과정에서 발생하던 오인식 및 휴먼에러 문제도 제거된다.

시험편 이송 자동화 AMR ';모비' (사진=뉴로메카)

또한 시험편 이송 자동화 자율주행로봇(AMR) '모비'는 자회사인 '세이프에너지'의 수계페이스트 함침 솔루션을 적용해 작업장 내 대형 배터리 화재 위험성도 줄였다. 향후 포스코의 재질시험 가공 공정에서의 전기강판 시험 공정과 연계해 AMR 기반 물류 자동화까지 확장할 수 있도록 설계했다.

아울러 포스코 재질시험 공정에서 박판 시험편 가공 로봇 자동화의 또 다른 핵심 과제들인 '냉연 시험편 가공 로봇 자동화'와 'STS 시험편 가공 로봇 자동화'도 연속해 수행할 예정이다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "포스코와 함께 제조 공정 생산성과 안전성을 동시에 높이는 전략적 프로젝트로, 뉴로메카가 설계부터 제어 소프트웨어, 로봇 기술까지 자체 기술로 구현한 자동화 성과를 보여주는 사례"라며 "향후 포스코 현장 적용을 위한 세부 조정과 고도화를 지속해 제조 현장 무인화를 한 단계 더 발전시키겠다"라고 말했다.

뉴로메카는 이번 시연회를 통해 포스코의 품질·자동화 담당자들로부터 기술·시연 결과에 대한 피드백을 공유받았으며, 향후 실제 생산 환경 적용을 위한 후속 검증 절차를 이어갈 예정이다.