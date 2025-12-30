로볼루션, 프리A 20억원 투자 유치

뉴로메카 자회사 로볼루션은 프리-A 단계에서 경남벤처투자와 코업파트너스로부터 총 20억원 규모 투자를 유치했다고 30일 밝혔다.

로볼루션은 산업용 로봇 및 제조 공정 자동화 분야에서 기술력을 바탕으로 HD현대로보틱스, 네이버랩스, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등과 프로젝트를 수행하고 있다.

핵심 경쟁력은 로봇 제조와 솔루션 구축, 오버홀까지 아우르는 전주기 로봇 밸류체인이다. 고정밀·고신뢰 로봇을 중심으로 차세대 제조 설비용 로봇 제품을 개발하고 단계적인 상용화를 추진할 계획이다.

로봇 제조 파운드리(MaaS) 체계도 구축하고 있다. 로봇 설계부터 시제품 제작, 양산까지 전 과정을 통합 제공한다. 경남 창원과 경북 포항에 생산 거점을 운영 중이다. 수요 확대에 대비해 스마트 제조 인프라 고도화 방안도 검토하고 있다.

로볼루션은 인력과 설비를 전략적으로 확보하며 생산 기반을 내재화해 왔다. 디스플레이 산업을 넘어 자동차, 물류, 의료 등 다양한 산업군으로 제품 포트폴리오를 확장하고 있다. 이에 따른 후속 투자 가능성도 함께 논의 중이다.

박종훈 로볼루션 대표는 "이번 투자 유치를 계기로 창원 신사업장을 중심으로 제조 체계를 한층 강화하고, 새해 손익분기점(BEP) 달성을 목표로 사업 성과를 본격화해 나가겠다"고 말했다.

경남벤처투자 측은 "로볼루션은 산업별 도메인에 대한 이해를 바탕으로 한 로봇 기술력과 원가 경쟁력, 로봇 제조 파운드리 역량을 함께 갖춘 기업"이라고 평가했다.