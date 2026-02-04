로봇이 코일·톤백 포장…뉴로메카, 실증형 자동화 모델 만든다

[포항(경북)=신영빈 기자] 포스코홀딩스와 뉴로메카가 포항로봇비즈니스베이 공동연구실을 거점으로 제조 현장 자동화 실증을 본격화한다. 양사는 로봇 기반 포장 자동화와 텔레오퍼레이션 학습 방식을 결합해 사람 의존도가 높은 공정 무인화를 추진한다.

뉴로메카는 지난 2024년 포스코홀딩스 미래기술연구원과 공동연구실 설립을 위해 손잡았다. 연구실은 실제 공정을 가정한 테스트베드를 구축해 '패스트 파일럿' 형태로 로봇 적용 가능성을 검증하는 역할을 맡는다.

지디넷코리아는 지난달 30일 해당 연구실을 방문해 진행 중인 과제들을 살펴봤다. 김정아 뉴로메카 솔루션사업부문장이 시설을 소개했다.

뉴로메카 포항로봇비즈니스베이 공동연구실 내 전기강판 코일 포장 공정 자동화 공정 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

양사가 추진하는 대표 과제는 포스코 전기강판 코일 포장 공정 자동화다. 포스코는 전기강판을 생산한 뒤 납품 전 포장 공정을 거치는데, 현장에서는 사람이 직접 작업하는 영역이 많다.

공동연구실에서는 로봇 3대를 활용해 코일 포장 과정에서 측면 부품(측판)을 부착하고, 전용 그리퍼를 이용해 테이핑까지 수행하는 자동화 공정을 연구하고 있다. 뉴로메카 측은 "현장에서 사람이 일일이 하던 작업을 로봇을 활용해 개발하자는 취지로 공동 연구를 진행 중"이라고 밝혔다.

프로젝트는 공동연구실 개소 이후 약 1년간 추진돼 왔다. 현재 시스템 개발은 대부분 완료된 상태다. 향후에는 더 큰 사이즈의 대상물과 실제 환경 조건에서 반복 테스트를 진행하는 단계가 남아 있다는 설명이다.

뉴로메카 포항로봇비즈니스베이 공동연구실 내 소재 시험기 공정 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

각종 소재 시험기 공정도 로봇 적용 대상으로 본다. 뉴로메카 관계자는 "소재 품질 특성을 검증하기 위해 사람이 직접 다양한 시험기를 운영하고 있는데, 이런 작업을 로봇이 수행할 수 있도록 패스트 파일럿 모델 형태로 학습을 진행하고 있다"고 설명했다.

톤백 포장 자동화는 2차전지 소재·부품 기업들이 공통적으로 겪는 난제로 꼽힌다. 공간 제약과 기존 라인 개조 부담이 커 자동화 도입이 쉽지 않았다. 뉴로메카는 "톤백 포장 자동화는 2차전지 회사들의 최대 난제"라며 "해외 솔루션이 있지만 공간이 많이 필요하고 라인을 크게 뜯어내야 하는 어려움이 있다"고 설명했다.

뉴로메카는 대규모 설비를 추가하기보다, 최소한의 보조장치와 학습 기반 접근으로 톤백 포장 공정을 자동화하는 방안을 검토하고 있다. 현재 톤백 포장 자동화는 막 착수한 단계다. 시스템을 구축해 원격 조작으로 로봇을 학습시키는 방식이 논의되고 있다.

뉴로메카 포항로봇비즈니스베이 공동연구실 내 톤백 포장 자동화 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

물류 공정 자동화 실증도 병행한다. 컨베이어 기반 물류 라인에서 협동로봇 또는 양팔 로봇을 활용해 팔레트를 들어 적재하거나 다시 공급하는 작업을 구현하기 위한 테스트베드를 구축했다.

뉴로메카는 하반기부터 주요 협력사 라인에 로봇을 투입해 실제 업무 수행 형태로 실증을 진행할 계획이다. 이 과정에서 자율주행로봇(AMR)과 양팔 로봇을 결합한 형태 적용 가능성도 검토하고 있다.

공동연구실에서 활용 중인 양팔 로봇 기반 플랫폼은 연구기관 및 기업 고객을 대상으로 판매도 진행 중이다. 뉴로메카는 충돌 방지 기능과 소프트웨어를 함께 제공해 고객사가 데이터 학습과 AI 기능을 검증할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

업계에서는 제조 현장 자동화가 공정 데이터를 기반으로 로봇이 작업을 학습하는 방식으로 진화하고 있다는 분석이 나온다. 포스코홀딩스와 뉴로메카의 포항 공동연구 실증 역시 '학습형 자동화' 모델을 현장에 적용하려는 시도로 평가된다.