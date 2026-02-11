뉴로메카, 휴머노이드 '에이르' 사업 본격화

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 새해 상반기 휴머노이드 로봇 에이르를 중심으로 한 본격적인 사업 실행에 돌입했다고 11일 밝혔다.

뉴로메카는 상반기 휴머노이드 전략 우선순위를 에이르에 두고 1분기 개발 리소스를 전면 집중한다. 즉시 현장 투입이 가능한 상용 모델 완성을 목표로 기능 고도화와 안정성 확보에 속도를 내고 있다.

에이르 현재 버전에 대해 상반기 내로 KCs 인증을 마칠 계획이다. 국내 제조 현장 판매 및 과제 수행을 위한 필수 요건을 확보한다는 의미다.

에이르는 사전 학습이나 환경 설정 없이도 처음 보는 물체를 인식하고 조작할 수 있는 '제로샷 픽앤플레이스' 역량이 강점이다. 비전 파운데이션 모델(VFM)을 중심으로 한 인식·판단·조작 스킬이 유기적으로 결합된 물리 기반 스킬 아키텍처 결과다.

사용자가 대상 물체에 대해 최소한 지시만 제공하면 로봇은 스스로 환경을 인식하고, 물체 상태와 제약조건을 고려해 파지·접근·조작 전략을 자동으로 생성하고 실행한다.

제로샷 픽킹 역량은 뉴로메카가 구축 중인 로봇 작업지능의 출발점이다. 향후 삽입, 조립, 빈피킹, 양팔 조작 등 보다 복잡한 작업으로 확장되는 스킬 기반 로봇 지능의 핵심 토대를 이룬다.

관련기사

이는 사전 티칭과 환경 세팅에 의존하던 기존 휴머노이드와 달리, 현장에서 즉시 작동하며 스스로 대응하는 실전형 휴머노이드라고 회사 측은 설명했다.

허영진 뉴로메카 CTO는 "에이르는 제로샷 AI를 통해 휴머노이드 상용화의 기준을 다시 정의하는 모델"이라며 "연구용을 넘어 산업 현장에서 바로 쓰이는 휴머노이드의 출발점이 될 것"이라고 말했다.