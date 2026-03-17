박종훈 뉴로메카 대표, 포항AI로봇기업협의회 초대 회장 취임

뉴로메카는 박종훈 대표가 포항AI로봇기업협의회 초대 회장으로 공식 취임했다고 17일 밝혔다.

박 대표는 이날 오후 포항 한국로봇융합연구원(KIRO) 안전로봇실증센터에서 개최된 '경북 로봇산업 발전을 위한 산·연·관 공동선포식'에 참석해 경북 로봇 산업 공동 비전을 선포하고 협력 체계를 구축했다.

박 대표는 '피지컬 AI' 시대의 도래를 강조하며 포항을 로봇 혁신의 아이콘으로 만들기 위한 세 가지 핵심 비전 ▲피지컬 AI 로봇 자동화 허브 실현 ▲강력한 산업 생태계 구축 ▲선순환적 인재 양성을 제시했다.

16일 경북 로봇산업 발전을 위한 산·연·관 공동선포식 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=뉴로메카)

먼저 영일만 산단을 중심으로 로봇 플랫폼 제조, 데이터 팩토리 및 센터, 피지컬 AI 로봇 자동화를 아우르는 완결형 생태계를 구축해 포항을 로봇 자동화의 허브 도시로 탈바꿈한다는 구상이다.

또 경북 로봇 기업 간 기술 교류를 확대하고, 연구기관 및 지자체와 협력해 견고한 산업 네트워크 조성한다. 마지막으로 지역 청년들이 로봇 전문가로 성장하고 다시 지역 산업 뿌리가 되는 토양을 다져 지역과 기업이 동반 성장하는 구조를 꾸린다.

이번 선포식에는 경상북도, 포항시, 구미시 등 지자체와 KIRO, 포항·구미 AI로봇기업협의회 관계자 약 20명이 참석했다. 이들은 지역 로봇 기업 성장 지원과 미래 전략 분야 중심 산업 고도화를 위해 지속적으로 협력하기로 했다.

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행사 후 뉴로메카 포항 공장 견학을 진행했다. 경북도 및 지자체 주요 관계자들은 뉴로메카 첨단 생산 설비를 검토하며 지역 로봇 제조 역량을 직접 확인했다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "포항은 포스텍·KIRO 기술력과 이를 현장에 적용할 강력한 산업 생태계를 갖춘 최적의 도시"라며 "경북 로봇 산업이 글로벌 중심지로 도약하는 여정의 앞줄에서 함께 뛰겠다"고 말했다.