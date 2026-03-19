"악착같이 추진해 성과"…효성 계열사들 비장한 외침

효성 주요 계열사들이 올해 정기 주주총회에서 불확실한 대내외 경영환경에 대응하기 위한 공통 화두로 책임경영, 재무안정성, 인재 육성, 인공지능(AI) 활용, ESG 경영을 제시하며 체질 개선과 실적 회복 의지를 강조했다.

효성화학, 효성티앤씨, 효성중공업 등 효성 주요 계열사들은 19일 열린 정기 주주총회에서 올해 경영방침으로 “악착같이 추진해 성과를 내는 기업”을 내걸고 실행 중심 경영을 강화하겠다고 밝혔다.

이천석 효성화학 대표는 주총 인사말에서 "최근 수년간 석유화학 업황이 공급 과잉과 수요 둔화로 장기 부진에 빠졌다"고 진단하며 "재무 건전성 회복과 사업 구조 재편을 최우선 과제로 삼고 경영 전반의 체질 개선에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

김치형 효성티앤씨 대표 (사진=효성)

효성화학은 이를 위해 ▲책임경영 조직문화 확립 ▲현금흐름 및 재무안정성 중심 경영▲미래 성장 인재 육성 ▲AI 활용 확대 ▲ESG 경영 실천 등을 올해 주요 과제로 제시했다. 회사는 선택과 집중을 통해 사업 구조를 점검하고 효율적인 자원 배분으로 안정적인 재무 기반 회복에 나서겠다는 방침이다.

효성티앤씨도 이날 주총에서 같은 기조의 경영방침을 제시했다. 김치형 효성티앤씨 ㄷ대표는 "지난해 고금리 장기화와 지정학적 리스크, 보호무역 강화 등으로 경영 불확실성이 커졌지만, 사업 경쟁력 강화와 체질 개선에 힘쓰는 한편 효성화학 특수가스 사업 인수를 통해 사업 포트폴리오를 강화했다고 설명했다.

이어 "원칙에 기반한 책임경영과 실행력 강화를 바탕으로 기업가치와 주주가치를 높여가겠다"고 밝혔다.

정기주주총회를 진행 중인 우태희 효성중공업 대표 (사진=효성중공업)

효성중공업은 전력기기와 에너지 송배전 분야의 기술력과 경험을 바탕으로 글로벌 전력 인프라 시장에서 경쟁력을 강화해 왔다고 평가했다. 특히 지난해에는 AI 확산과 데이터센터 투자 확대에 따른 전력 수요 증가 속에서 품질과 공급 역량을 강화한 결과, 매출 5조 9685억원, 영업이익 7470억원의 사상 최대 실적을 기록했다고 밝혔다.

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우태희 효성중공업 대표는 "앞으로도 끊임없는 기술 혁신과 사업 고도화를 통해 신뢰받는 기업, 미래가치가 높은 기업으로 세계 시장에서의 입지를 더욱 탄탄히 다지겠다"고 말했다.

효성 계열사들은 공통적으로 조직의 실행력을 높이고 현금흐름과 재무안정성을 중시하는 경영을 강화하는 한편, AI를 활용한 업무 혁신과 신사업 발굴, 지속가능 경영 강화를 통해 실적 개선과 중장기 성장 기반 확보에 나서겠다는 구상이다.