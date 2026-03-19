엔비디아의 인재 영입에서 배우는 채용 전략

‘2026년 빅테크에서 찾아낸 HR 트렌드’는 요즘 빅테크에서 일과 사람의 현상을 탐구하는 연재 코너입니다. '채용트렌드' 저자인 윤영돈 윤코치연구소 소장은 이번 칼럼을 통해 세계적인 기업의 인재 경영에서 발견한 ‘새로운 채용 전략’의 방향을 전합니다.

최근 빅테크 기업들은 채용 방식에서도 큰 전환을 보이고 있다. 과거에는 학벌, 스펙, 인터뷰 퍼포먼스 중심으로 인재를 평가했다면, 이제는 ‘이미 함께 일해본 사람의 증언’을 더 신뢰하는 흐름으로 바뀌고 있다.

지금의 채용 변화는 단순한 ‘전공의 위기’가 아니라 ‘역할의 재정의’다. 과거에는 ‘어디를 나왔는가?’가 경쟁력이었다면, 이제는 ‘무엇을 만들어낼 수 있는가’, 그리고 ‘AI를 활용해 이를 구현할 수 있는가’가 더 중요해졌다. 신조어 ‘컴송’·‘법송’·‘의송’은 특정 전공의 문제가 아니라 ‘AI 리터러시를 갖춘 사람’과 ‘AI를 활용하지 못하는 사람’ 사이의 격차를 상징하는 신호다.

윤영돈 윤코치연구소 소장

AI 리터러시(AI Literacy)는 단순히 AI를 사용할 줄 아는 수준을 넘어, AI의 작동 원리를 이해하고 적절한 질문과 명령으로 결과를 설계하며, 이를 비판적으로 해석하고 윤리적 책임까지 고려하는 능력을 의미한다.

이제 기업이 원하는 인재는 ‘코드를 많이 작성하는 사람’이 아니라, ‘AI를 활용해 문제를 해결하고 가치를 만들어내는 사람’이다. 따라서 앞으로의 경쟁력은 전공이 아니라 다음 질문에 달려 있다. 특히 엔비디아는 이러한 변화의 중심에 있는 기업이다.

구성원보다 뛰어난 사람을 뽑는다

“우리가 할 수 없는 일을 할 수 있는 사람을 뽑는다(We hire people who can do things we cannot).”

엔비디아의 CEO 젠슨 황은 인재를 채용할 때 단순한 이력서나 인터뷰보다 ‘레퍼런스 체크’를 매우 중요하게 본다. 기존 구성원보다 더 뛰어난 사람을 뽑는 것이 성장의 핵심이다.

엔비디아는 핵심 인재를 영입할 때 단순히 HR에 맡기지 않는다. 젠슨 황은 필요하다고 판단하면 직접 후보자에게 연락하고, 여러 차례 대화를 이어간다. 한 번의 제안으로 끝나지 않는다. 상대가 망설이면 다시 연락하고, 관심이 없다고 하면 시간을 두고 다시 연결한다. 중요한 것은 ‘지금 채용하느냐’가 아니라 ‘언젠가 함께 일할 수 있는 관계를 만드는 것’이기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. (사진=지디넷코리아)

강력한 보상, 낮아진 이직률

엔비디아의 이직률은 최근 5년 사이 급격히 낮아졌다. 2022년 약 4.9%, 2023년 약 5.3%, 2024년 약 2.7%, 2025년 약 2.5%로, 반도체 업계 평균인 약 16~18% 대비 약 1/6 수준이다. 특히 시가총액이 급등한 이후 이직률이 5.3%에서 2.7%로 급감했다는 점은 매우 중요한 변화다.

엔비디아의 보상 전략은 단순한 고연봉이 아니라 ‘떠나기 어렵게 만드는 구조’에 가깝다. 기본급과 성과급 위에 RSU(주식 보상)를 3~4년에 걸쳐 나눠 지급하고, 매년 새로운 보상을 추가하는 방식이다. 이 구조에서는 항상 미래에 받을 보상이 남아 있고, 주가 상승까지 더해지면서 그 가치는 시간이 지날수록 커진다. 결국 퇴사는 단순한 이직이 아니라 ‘확정된 미래 자산을 포기하는 결정’이 된다.

“떠나는 것이 비합리적인 구조를 만든다(Leaving is irrational).”

엔비디아는 사람을 설득해 붙잡는 대신, 떠나는 것이 비합리적인 선택이 되도록 설계한다. ‘황금 족쇄(Golden Handcuffs)’ 보상은 비용이 아니라 가장 강력한 인재 유지 전략이다.

① 단기 연봉이 아니라 장기 자산을 제공한다.

② 인재 유지를 위해 보상을 시간에 묶는다.

③ 떠나는 순간 손해가 발생하도록 설계한다.

엔비디아는 사람을 설득해서 붙잡는게 아니라, 떠나는것이 비합리적인 선택이 되도록 한다.(원소스=클립아트코리아, 편집=챗GPT)

‘스펙 중심 채용’에서 ‘팀핏 기반 채용’으로

채용에서 영입(Talent Acquisition)이 중요해지고 있다. 좋은 인재일수록 이력서에 적힌 내용보다 함께 일했던 사람들의 기억 속에 더 강하게 남아 있다. 문제를 해결하는 방식, 갈등을 조율하는 태도, 어려운 상황에서 보여준 책임감은 인터뷰로는 확인하기 어렵지만 레퍼런스를 통해서는 명확하게 드러난다.

결국 채용은 ‘정보의 비대칭’을 줄이는 과정이다. 엔비디아는 이를 줄이기 위해 가장 신뢰할 수 있는 데이터인 ‘사람의 경험’을 활용한다. 이제는 평가보다 평판이 중요해진다. 단순한 평판 조회를 넘어 실제로 함께 일했던 동료, 상사, 협업 파트너에게 팀핏(Team Fit)의 질문을 던진다.

“이 사람과 다시 일하고 싶은가?”

“이 사람이 팀의 기준을 끌어올리는가, 아니면 평균에 머무는가?”

이 질문은 단순하지만 강력하다. 기업은 더이상 ‘말을 잘하는 사람’을 원하지 않는다. 실제 현장에서 ‘함께 일해본 결과’로 검증된 사람을 원한다.

“우리는 열정과 회복탄력성, 그리고 팀워크를 갖춘 사람을 찾는다(We look for people who are passionate, resilient, and team-oriented).”

엔비디아의 채용 방식은 ‘스펙 중심 채용’에서 ‘팀핏 기반 채용’으로 이동하고 있음을 보여준다. 겉으로 드러난 스펙보다 ‘일하는 방식’을 본다. 비슷한 기술력을 가진 두 사람이 있다면 협업 방식이 더 건강한 사람을 선택한다. 이는 단기 성과보다 장기적인 팀 생산성을 고려하기 때문이다. 이러한 기준은 결국 ‘인재 밀도’로 이어진다. 신뢰가 높은 팀은 의사결정이 빠르고 실행이 단순하다.

앞으로 기업은 '누구를 뽑을 것인가?'가 아니라 '누구와 함께 일할 것인가'를 고민해야 한다. (제공=클립아트코리아)

결국 채용은 개인의 능력을 평가하는 것이 아니라, ‘팀의 속도를 얼마나 높일 수 있는가’를 판단하는 일이다. 뛰어난 한 명보다 서로를 끌어올리는 팀이 더 강력하다.

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“이 사람과 함께 일하면, 우리 팀은 더 나아지는가?”

엔비디아의 채용 전략은 이 질문의 변화를 명확하게 보여준다. 기술보다 사람, 스펙보다 신뢰, 그리고 ‘이미 증명된 성과’가 중요해지고 있다. 이제 인재의 기준은 지행합일(知行合一)이다. 아는 것을 실행으로 연결하고, 실행을 성과로 증명하는 사람이 선택받는다. 앞으로 기업이 던져야 할 질문도 같다. ‘누구를 뽑을 것인가?’가 아니라 ‘누구와 함께 일할 것인가?’다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.