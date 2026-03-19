엠넷플러스, 이용자 2배-콘텐츠 조회 6배 늘었다

CJ ENM 엠넷플러스가 K팝 콘텐츠 플랫폼 영향력을 넓히고 있다.

엠넷플러스가 최근 플랫폼 이용 데이터를 분석한 결과, 누적 가입자 수는 약 4500만 명에 육박하며 평균 월간 이용자 수(MAU)는 전년 대비 2배 이상 성장한 것으로 나타났다.

특히 콘텐츠 조회수는 전년 대비 6배 이상 증가, 라이브 시청수 4배 이상 증가하는 등 콘텐츠 라인업 다양화와 엠넷플러스만의 ‘팬터랙티브’ 경험에 따른 플랫폼 락인 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다.

엠넷플러스와 대표 음악 프로그램 ‘엠카운트다운’의 시너지는 글로벌 팬덤의 강력한 유입을 견인했다. 단순히 차트 1위를 위한 사전 투표 목적으로 접속하던 패턴에서 벗어나 매주 최고의 무대를 뽑는 ‘위클리 엠카 PICK’과 ‘먼슬리 엠카 PICK’ 등 팬터랙티브 콘텐츠를 다양화하며 팬들이 플랫폼에 머무는 시간을 대폭 늘렸다.

올해 엠카 평균 일간 이용자 수(DAU)와 투표 참여 유저 수 모두 전년 동기간 대비 2배 이상 증가했다. 또한 글로벌 라이브 시청 지역이 늘어나고 있는 가운데, 미국이 신규 톱10 국가로 진입하며 북미 지역을 포함한 전 세계 K팝 팬덤의 가장 뜨거운 디지털 놀이터임을 입증했다.

관련기사

남성 이용자의 증가도 눈길을 끄는 부분이다. ‘쇼미더머니12’의 경우, 국내를 비롯해 태국, 중국, 인도네시아, 일본, 대만 등 전 세계 157개 지역의 유저들이 평균 60분을 이탈 없이 몰입해 즐기는 ‘고관여 시청 패턴’을 보였다. 또한 전체 신규 가입자 3명 중 1명(약 32%)이 1020 남성으로 나타났다.

엠넷플러스 관계자는 “엠넷플러스만이 가지고 있는 팬터랙티브 콘텐츠의 재미를 발견해 준 것 같다”며 “다양한 콘텐츠 확대는 물론, PC 웹 시청 강화 등 더 쉽게 몰입하고 엠넷플러스를 즐기며 글로벌 젠지를 비롯해 이용자 모두의 일상에 녹아들 수 있게 노력하겠다”고 말했다.