엠넷플러스 "새해 오리지털 콘텐츠 경쟁력 확대"

CJ ENM이 엠넷플러스가 새해 오리지널 콘텐츠와 스트리밍 경쟁력 강화에 나선다고 29일 밝혔다.

새해를 K팝 콘텐츠 유니버스 확장의 기점으로 삼고, 오리지널 IP와 K컬처 기반 포맷 확장을 통해 콘텐츠 볼륨과 카테고리 다양성을 본격적으로 확대해 나갈 계획이다. 지난 20일 선보인 여행 버라이어티 '온더맵(ON THE MAP)'은 공개 직후 플랫폼 내 당일 시청 이용자 수(UV) 1위를 기록한 데 이어, 론칭 일주일 만에 실제 시청 지역이 35% 이상 급증하는 폭발적인 글로벌 확산세를 기록했다.

엠카운트다운 스핀오프로 매주 목요일 3시 33분 MC진과 함께 대기실을 깜짝 방문한 친구들의 케미스트리를 엿볼 수 있는 엠넷플러스 오리지널 ‘대기실 친구를 소개합니다(대친소)’ 라이브와 함께 K팝 소식을 발 빠르게 전달하는 '와이드 케이팝 뉴스' 등 요일별 맞춤형 콘텐츠를 제공한다.

글로벌 흥행이 검증된 '숨바꼭질'은 한층 확장된 스케일의 시즌2 제작을 확정했으며, 새해 초부터 큰 화제를 모았던 '워너원 리얼리티(가제)' 역시 상반기 내 공개 목표로 준비 중이다.

플랫폼 이용 편의성과 시청 환경 고도화도 지속된다. '엠카운트다운', '쇼미더머니 12', '응답하라 하이스쿨', ‘우쥬레코드’ 등 Mnet과 M2의 대표 프로그램들을 엠넷플러스 PC 웹과 앱을 통해 전 세계 어디서나 생중계로 즐길 수 있게 했다.

일본에서 제작돼 큰 사랑을 받고 있는 ‘프로듀스 101 재팬 신세계’도 엠넷플러스를 통해 글로벌 송출될 예정이다.

한편, 엠넷플러스는 전 세계 250여 개 국가 및 지역에서 오리지널 콘텐츠를 포함한 다양한 K팝 콘텐츠를 라이브 스트리밍과 VOD로 제공하면서 지난해 연초 대비 연말 기준 월간활성이용자(MAU)는 약 470% 증가했고, 일간활성이용자(DAU) 역시 전년 대비 약 3배 성장했다.

엠넷플러스 관계자는 “2026년은 독보적인 오리지널 콘텐츠 경쟁력을 통해 글로벌 팬덤의 ‘K팝 경험이 집약되는 허브’로 진화하는 해가 될 것”이라며 “엠넷플러스 안에서 가장 생생하고 몰입감 있는 K팝 문화를 즐길 수 있도록 기술 고도화와 IP 투자를 아끼지 않겠다”고 말했다.