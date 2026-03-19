넷마블(대표 김병규)은 상반기 출시 예정 신작 MMORPG '솔: 인챈트' 유튜브 라이브 방송 '신권회담'을 실시한다고 19일 밝혔다.

이날 오후 8시에 진행되는 라이브 방송은 다음 24일 ‘SOL: enchant’ 정식 출시를 앞두고 진행하는 이용자 소통 콘텐츠로 신권 등의 주요 콘텐츠 상세 소개와 출시 시간, 클래스 업데이트 등 주요 안건과 관련된 패널 토론, 이용자 투표 안내 등으로 구성됐다.

또 라이브 방송 중 경품 이벤트를 통해 300만원 상당의 게이밍 노트북(1명)과 치킨 기프티콘(10명) 등 다양한 선물을 제공한다.

넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 유튜브 라이브 방송 오후 8시 실시

방송에는 김장환 넷마블 사업부장, 양진혁 알트나인 기획리드, 황재호 알트나인 기획담당 등 주요 개발진은 물론 박상현 캐스터와 빅보스, 나리 등 인기 게임 스트리머가 함께 출연해 이용자 소통을 진행할 예정이다

특히 핵심 콘텐츠인 '신권'을 이용자들이 간접 경험할 수 있도록 라이브 방송 중 이용자 투표를 안내하며, 방송 이후 이용자 투표를 통해 서버 오픈 시각과 첫 번째 클래스 업데이트가 결정된다.

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이외에도 넷마블은 솔: 인챈트 공식 유튜브 채널을 통해 캐릭터 3종(나이트, 메이지, 레인저)의 공식 소개 영상을 공개했다.

한편 넷마블은 지난 5일부터 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 완료 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 인게임에서 사용 가능한 다양한 보상을 지급한다.