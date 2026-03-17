넷마블(대표 김병규)은 MMORPG '뱀피르'가 글로벌 서비스 일주일 만에 동시접속자 수 12만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

넷마블은 지난 11일 대만, 홍콩, 마카오로 권역을 확대해 글로벌 서버를 오픈했다. 출시 당일 10개 서버로 서비스를 시작했으나, 이용자 유입이 지속됨에 따라 총 12개의 서버를 추가로 개설했다. 대만 현지에서는 사전 다운로드만으로 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 달성했으며, 정식 출시 하루 만에 애플 앱스토어 매출 2위에 올랐다.

이용자 피드백을 반영한 게임 내 업데이트는 오는 18일 진행된다. 신규 클래스 '아카샤'와 영웅 및 전설 등급 장비의 밸런스를 조정하고, 신규 혈계 진화 발현 기능을 추가할 계획이다.

넷마블 '뱀피르', 글로벌 서비스 일주일 만에 동시접속자 12만 명 돌파.

이와 함께 글로벌 서비스 성과를 기념하는 이벤트도 마련했다. 넷마블은 오는 30일까지 전설 등급 획득이 가능한 '형상/탈것 11회 IV 소환권', '고대 석상 유물 상자', '아티팩트 강화석' 등을 지급한다.

관련기사

또한 글로벌 서버 이용자에게는 14만 9000원 상당의 패키지와 영웅 탈것을 접속 즉시 제공한다. 영웅 등급 풀세트를 지급하는 '8주간 영웅의 서약' 이벤트를 비롯해 일일 퀘스트 보상 2배 이벤트, 랭킹 이벤트 등도 함께 진행한다고 전했다.

지난해 8월 국내에 먼저 출시된 '뱀피르'는 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지 세계관을 내세운 모바일·PC 크로스 플랫폼 MMORPG다. 국내 서비스 당시 출시 9일 만에 양대 앱 마켓 매출 1위를 달성하고 동시접속자 20만 명을 기록한 바 있다.