넷마블 '칠대죄: 오리진', 美 LA서 엘리자베스 코스플레이 행사

50명 '엘리자베스' 코스어 참여…원작 '백몽의 숲' 장면 모티브

게임입력 :2026/03/16 16:10

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷마블(대표 김병규)은 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진' 글로벌 출시를 앞두고 엘리자베스 코스플레이 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 지난 15일 미국 L.A. Live에서 원작의 핵심 캐릭터인 '엘리자베스'로 분한 50명의 코스플레이어가 함께 했다. 또 원작 내 '백몽의 숲'에서 여러 명의 엘리자베스가 등장하는 장면을 통해 기획됐다고 회사 측은 설명했다.

당시 현장은 일곱 개의 대죄: 오리진의 글로벌 공식 방송을 통해 실시간으로 공개됐다.

'일곱 개의 대죄: 오리진' 엘리자베스 코스플레이 행사. 사진=넷마블

넷마블은 이번 신작을 오는 17일 플레이스테이션5와 스팀을 통해 선공개하고, 24일 모바일 버전을 포함한 전 플랫폼에서 출시할 예정이다.

관련기사

이 게임은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 오픈월드 RPG 신작이다. 이용자는 브리타니아 대륙을 탐험하면서 태그 전투, 궁극기 연계(합기), 무기와 영웅 조합에 따르는 전략 및 액션 등을 즐길 수 있다. 친구와 파티를 꾸려 모험을 함께 떠나거나, 보스에 도전하는 다양한 멀티플레이 요소가 특징이다.

넷마블은 정식 출시를 기념해 신규 이용자에게는 SSR 영웅 길라와 전용 무기를 지급한다. 각종 이벤트를 통해 최대 373회 수준의 뽑기 보상을 제공할 계획이다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
넷마블 일곱 개의 대죄: 오리진 멀티형 오픈월드 RPG 엘리자베스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI인프라·밸류업 투트랙 공략…삼성·SK, 주총서 미래 청사진 제시

인텔, 'GTC 2026' 첫 참가...엔비디아 맞춤형 제온 내놓나

BTS 광화문 공연 인파 몰린다…네카오 지도 서비스도 ‘총력 대응’

오류없는 양자컴퓨터 나오나…초전도 120% 증폭 현상 세계 첫 발견

ZDNet Power Center