넷마블문화재단, '2026 게임탐험대' 참가자 모집

넷마블문화재단(이사장 방준혁)은 '2026 게임탐험대' 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

2016년부터 11년째 진행 중인 게임탐험대는 게임 진로에 관심 있는 청소년(대학생 포함)을 대상으로 진행하는 프로그램이다. 지난해부터 초등학생 및 성인(기업·기관) 대상으로 연령 범위를 확대했다.

올해 게임탐험대는 4월부터 7월, 9월부터 12월까지 두 차례로 나눠 넷마블 사옥에서 진행된다. 게임 진로에 관심 있는 초등학교 5, 6학년 학생, 중·고등학생 및 대학생, 성인이라면 최소 10인 이상의 단체로 신청 가능하다.

세부 프로그램으로는 ▲넷마블 사옥 라운딩 등 게임산업 현장 방문 ▲넷마블게임박물관 관람을 통한 게임 역사 및 문화 체험 ▲기업 소개 및 게임 직무 강의 ▲자체 개발 게임 직무 보드게임 체험 ▲청소년 및 학생 등 진로 설계에 밑바탕이 되는 정보 제공 등이 있다.

참여 신청은 오는 27일까지 넷마블문화재단 홈페이지에서 가능하며, 결과는 개별 안내된다.

