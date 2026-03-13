넷마블 신작 MMORPG '솔: 인챈트', 4월 24일 출시 확정

넷마블은 알트나인이 개발 중인 신작 MMORPG '솔: 인챈트'를 정식 출시일을 공개했다고 13일 밝혔다. 게임은 다음 달 24일 정식 출시된다.

넷마블은 지난 12일 '솔: 인챈트' 온라인 쇼케이스를 개최하고 정식 출시일과 함께 게임의 개발 방향성 및 핵심 콘텐츠를 공개했다.

이날 쇼케이스에 나선 김효수 알트나인 개발PD는 "이용자의 제한은 최소화하고, 누릴 수 있는 권한은 최대화하는 게임"이라며 기존 MMORPG와 차별화된 전지적 시점의 플레이 경험을 제공하겠다고 설명했다.

넷마블 신작 '솔: 인챈트', 4월 24일 출시 확정.

가장 눈길을 끄는 핵심 요소는 이용자가 직접 운영에 관여하는 '신권(神權)' 시스템이다. 해당 시스템은 권한 범위에 따라 신(서버), 주신(월드), 절대신(전체) 3단계로 나뉜다. 신으로 선출된 이용자는 업데이트 스펙 결정, 비즈니스 모델(BM) 해금, 콘텐츠 오픈, 채팅 금지 등 실질적인 운영자 권한을 행사할 수 있다.

이에 더해 서버 내 세금을 거두거나 필요한 아이템을 직접 생성하는 권한까지 부여된다.

완전한 자유 경제 시스템도 도입된다. 이용자가 소환을 통해 획득한 아이템은 물론 유료 아이템까지 모두 거래소에서 매매할 수 있다. 또한 누구나 인게임 플레이로 얻을 수 있는 재화 '나인'을 모아 유료 아이템을 구매할 수 있도록 설계했다고 회사 측은 전했다.

이용자 편의성을 극대화한 시스템도 함께 소개됐다. '24시간 무접속 플레이 모드'를 통해 이용자는 게임에 접속하지 않은 상태에서도 미리 설정한 스케줄에 맞춰 캐릭터를 지속적으로 성장시킬 수 있다. 더불어 하나의 클라이언트에서 최대 3개의 캐릭터를 동시에 육성할 수 있는 '스쿼드 모드'도 지원한다.

한편, 넷마블은 지난달 5일부터 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓을 통해 '솔: 인챈트'의 사전등록을 진행하고 있다. '솔: 인챈트'는 '리니지M' 핵심 개발진이 주축이 돼 설립한 신생 개발사 알트나인의 첫 타이틀로, 지난해 11월 열린 '지스타 2025'에서 대형 야외부스를 통해 대중에게 첫선을 보인 바 있다.