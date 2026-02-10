넷마블 신작 '솔: 인챈트', 3월5일 사전등록 실시

넷마블(대표 김병규)은 신작 MMORPG '솔: 인챈트' 사전등록을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 사전등록은 오는 3월5일부터 진행되며, 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있다. 사전등록 참여 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯해 인게임에서 사용할 수 있는 특별 보상을 지급한다.

아울러 넷마블은 3월5일 사전등록 시작과 함께 게임 클래스 소개 영상을 공개하는 등 순차적으로 정보를 제공할 예정이다.

솔: 인챈트는 '신(神)'이라는 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG다. '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 2026년 상반기 출시 예정작이다.

넷마블은 지난해 11월 지스타 2025에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 핵심 콘텐츠 '신권(神權)' 등을 처음 선보인 바 있다.