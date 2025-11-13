넷마블, '솔: 인챈트' 지스타 야외 무대 꾸며...티저사이트 오픈

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 넷마블이 지스타2025 현장에 다양한 장르의 신작을 선보인 가운데, 미공개 신작 ‘솔: 인챈트(SOL: enchant)’의 티저 사이트를 오픈했다.

넷마블(대표 김병규)은 내년 출시 예정인 미공개 신작 MMORPG ‘솔: 인챈트’의 티저 사이트를 오픈하고, 게임성을 미리 엿볼 수 있는 영상 등을 공개했다고 13일 밝혔다.

이날 오픈된 티저 사이트에서는 ‘솔: 인챈트’의 티저 영상을 확인할 수 있다. 약 1분 분량으로 제작된 티저 영상에서는 핵심 콘텐츠인 ‘신권(神權)’의 압도적인 스케일을 강렬한 연출로 표현해, 게임 내에서 한순간에 전장을 뒤바꾸는 초월적 힘 ‘신권’의 영향력을 확인할 수 있다.

넷마블, 미공개 신작 MMORPG ‘솔: 인챈트(SOL: enchant)’ 대표 이미지.

공식 카카오톡 채널과 유튜브 채널도 개설했다. 넷마블은 공식 채널을 통해 개발 현황, 주요 콘텐츠 등 ‘SOL: enchant’의 게임 정보를 순차적으로 공개할 예정이다. 또한 공식 채널 오픈 기념 이벤트를 진행해 인게임 쿠폰을 선물로 증정할 계획이다.

아울러 넷마블은 지스타 2025에 ‘SOL: enchant’를 출품하고 지스타 야외 부스를 오는 13일부터 16일까지 운영한다. 야외 부스에서는 ‘SOL: enchant’의 주요 콘텐츠인 ‘신권’을 간접 체험할 수 있는 인터랙티브 미디어 아트에 참여할 수 있으며, 다양한 현장 이벤트를 통해 풍성한 경품을 지급한다.

한편 ‘SOL: enchant’는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, ‘리니지M’ 개발진이 주축인 신생 개발사 ‘알트나인’이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱을 맡아 2026년에 선보일 예정이다.