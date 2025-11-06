넷마블 도기욱 CFO "4분기, '세나 리버스'·'RF' 글로벌 확장으로 성장 견인"

넷마블이 2025년 3분기 '뱀피르'와 '세븐나이츠 리버스' 등 신작 성과로 견조한 실적을 달성했다. 4분기에는 '세븐나이츠 리버스', 'RF 온라인 넥스트' 등 주력 게임의 글로벌 확장에 힘입어 성장을 이어갈 전망이다.

넷마블은 6일 2025년 3분기 연결 기준 실적으로 매출 6천960억원, 영업이익 909억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가했으며, 영업이익률은 13.1%를 달성했다.

이는 신작 '뱀피르'의 국내 성과와 '세븐나이츠 리버스'의 글로벌 출시에 힘입은 결과다. 3분기 포트폴리오에서 '세븐나이츠 리버스'가 12%, '뱀피르'가 9%의 매출 비중을 차지했다.

넷마블 사옥 지타워

이날 컨퍼런스 콜에서 도기욱 넷마블 CFO는 "(신작 2종이 연기됐음에도) 사실상 3분기 대비 상당 수준의 성장이 4분기 실적으로 이어질 걸로 예상하고 있다"고 밝혔다. '일곱 개의 대죄: 오리진'과 '몬길: 스타 다이브'의 출시는 2026년 1분기로 조정됐으나, 기존 주력 게임의 글로벌 성과가 4분기 성장을 견인할 것이란 설명이다.

도 CFO는 "9월 말 출시된 '세븐나이츠 리버스'의 글로벌 성과가 4분기에 온기 반영되고, 'RF 온라인 넥스트'와 '레이븐 2'의 글로벌 확장이 4분기에 추가될 것"이라고 밝혔다. 오는 25일에는 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'가 출시될 예정이다.

3분기 비용은 효율적인 관리가 지속됐다. 인건비는 1천704억 원으로 전분기 대비 2.6% 감소했다. 지급수수료율 역시 자체 IP 게임인 '세븐나이츠 리버스' 등의 매출 비중이 증가하며 전분기 대비 1.5% 포인트 감소한 32.3%를 기록했다.

넷마블은 오는 13일 개막하는 '지스타 2025'에 '일곱 개의 대죄: 오리진', '몬길: 스타 다이브', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '이블베인', '솔: 인챈트' 등 신작 5종을 출품할 계획이다. 2026년 상반기에는 1분기 2종을 포함해 총 6종의 신작을 선보일 예정이다.