TCL, 대용량 4도어 냉장고 출시

글로벌 종합 가전 브랜드 TCL은 대용량 4도어 냉장고 'TCL P810CD'를 출시했다고 19일 밝혔다.

TCL P810CD는 4도어 구조 약 814L 대용량 내부 공간에 효율적인 수납 설계를 적용했다. 냉장실은 보틀 선반과 높이 조절 선반, 풀와이드, 채소 전용 2단 서랍 등으로 구성했다. 선반 높이를 자유롭게 조절하고 재배치할 수 있다.

TCL 4도어 냉장고 'TCL P810CD' (사진=TCL)

조용하고 안정적인 균일 냉각 시스템을 갖췄다. 트윈 에코 인버터 제어를 통해 소음과 전력 소모는 줄이고, 냉각은 안정적으로 유지해 식재료를 오래도록 신선하게 보관할 수 있도록 했다. 내부 전체에 냉기를 고르게 전달한다.

냉장고 내부 온도를 안정적으로 유지하고 보관 환경을 쾌적하게 관리할 수 있도록 했다. 또한 3차원 공기 순환을 통해 냉장고 내부 공기를 고르게 유지시킨다.

원터치로 간편 설정이 가능하다. 전자식 터치 디스플레이를 통해 온도 조절부터 다양한 냉각 모드를 쉽고 직관적으로 선택할 수 있다.

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TCL 관계자는 "TCL P810CD는 맞춤형 수납 설계와 안정적인 냉각, 편의 기능까지 강화한 4도어 냉장고"라며 "대용량 보관이 필요한 가정에서도 효율적인 식재료 관리가 가능하도록 설계했다"고 말했다.

제품은 19일부터 25일까지 TCL 쿠팡 브랜드샵에서 사전 예약 구매가 가능하다. 예약 구매 기간 동안 최대 10% 할인을 제공한다. 배송은 26일부터 시작한다.