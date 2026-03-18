신종 마약 잡는 KBSI NMR 장비…지난해만 8종 확인

지난해에만 한국기초과학지원연구원(KBSI)이 총 8건의 신종 마약류를 분석했던 것으로 나타났다.

이영주 KBSI 호남권센터 소재기능화연구유닛 박사는 "최근엔 신종 마약이 기존 마약류의 화학 구조를 미세하게 변형한 이른바 '디자이너 드러그’ 형태를 띤다. 특히, 법적 규제를 피하기 위해 이 같은 종류가 기하급수적으로 늘어 심각한 문제"라고 말했다.

이에 따라 한국기초과학지원연구원(KBSI) 호남권센터(센터장 이성수)는 관세청 중앙관세분석소(소장 곽재석)와 신종 마약류 분석 대응 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

KBSI 호남권센터가 보유한 NMR장비.(사진=KBSI)

이영주 박사는 "화학 구조가 다양하고 빠르게 변형되는 특성 때문에 기존 데이터베이스에 없는 미지 물질의 신속한 구조 규명이 중요한 과제"라고 덧붙였다.

KBSI는 지난해 1월 핵자기공명분광기(NMR) 장비를 활용, 강력한 환각제인 메스칼린(Mescaline)과 유사한 화학구조를 가진 '4-벤질옥시-3,5-디메톡시페네틸아민'을 세계 최초로 확인했다. 이는 관세청으로부터 임시 마약류로 지정됐다.

페네틸아민은 대표적인 메스칼린계 강력 환각물질로 관세청 특별 관리 대상 물질이다.

이영주 박사는 "마약으로 등록되려면, 임시 마약으로 등록된지 1년이 지나야 한다"며 "최근 관세청이 적발한 신종마약 8종을 호남권센터 NMR 장비로 분석했다"고 설명했다.

KBSI 호남권센터가 보유한 NMR은 600MHz 초고자기장 장비로 미지성분 구조 분석이 가능하다. 지난해 이 장비를 이용한 시료 분석 건수는 총 4,085건이다. 이 가운데 신종 마약류 적발은 2023년 3건에서 2024년 7건, 지난해엔 8건으로 꾸준히 늘고 있다.

이번 업무협약에서 양 기관은 ▲ 신종 마약류 화학 구조 규명을 위한 분석 기술 개발 ▲ 마약류 분석 관련 공동 연구 및 협업 수행 ▲ 분석 기술 및 데이터 정보 공유 ▲ 분석 역량 고도화를 위한 학술·기술 협력 등에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

양 기관은 단순한 분석 장비 및 데이터의 공유를 넘어, 향후 데이터베이스 구축과 신종 마약류 구조 예측 연구 협력을 계획 중이다.

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양 기관은 또 신종 마약 의심 물질 발견 시 즉각적으로 구조를 예측하고, 신속하게 임시 마약류로 지정함으로써 법적 단속의 공백을 최소화하는 ‘과학 수사 컨트롤 타워’역할을 수행할 것으로 기대했다.

이성수 KBSI 호남권센터 센터장은 “신종 마약류는 구조 변형이 매우 빠르고 분석 난이도가 높기 때문에 첨단 분석과학 기반의 정밀 구조 규명이 무엇보다 중요하다”며 “국가 분석과학 연구기관으로서 축적된 첨단 분석 인프라와 연구 역량을 활용해 신종 마약류 분석 기술 발전과 사회 안전 확보에 기여할 것"이라고 밝혔다.