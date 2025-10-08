졸피뎀·ADHD 치료제·식욕억제제 ‘마약 쇼핑’ 여전

마약류 의약품을 처방받기 위해 여러 병원을 전전하는 이른바 ‘마약 쇼핑’ 행태가 근절되지 않은 것으로 나타났다.

전진숙 더불어민주당 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 ‘2024년 7월부터 2025년 6월까지 마약류 의약품 처방 현황’ 자료를 분석했다.

그 결과, 수면진정제 ‘졸피뎀’, ADHD 치료제 ‘메틸페니데이트’, 식욕억제제 ‘펜터민’ 수천 정에 이르는 약을 처방받았고, 이를 위해 대부분 복수의 의료기관을 이용한 것으로 확인됐다.

‘메틸페니데이트’를 처방받은 상위 20명은 총 32개 의료기관을 방문해 11만2천59정을 처방받았다. ‘펜터민’은 60개 기관에서 11만1천889 정을 처방받았다. 1인당 평균 처방량은 모두 5천 정을 넘어섰다. 졸피뎀은 197개 의료기관을 통해 총 7만4천694정을 처방받은 것으로 확인됐다.

특히 졸피뎀에 대한 이른바 ‘의료 쇼핑’이 가장 많았다.

졸피뎀을 처방받기 위해 10개소 이상 의료기관을 방문한 환자가 5명, 3개소 이상을 방문한 환자는 13명에 달했다. 졸피뎀을 처방받은 상위 20명 가운데 한 명은 56개소 의료기관을 오가며 9천332 정을 처방받았다.

전진숙 의원은 “의존성과 부작용이 높은 마약류의 반복·과다 처방이 단순한 치료 목적을 넘어서는지 면밀히 살펴봐야 한다”라며 “6월부터 시행된 ‘마약류관리에관한법률’ 개정안에 따라 의료기관과 약국에서 마약류를 처방하면 마약류통합관리시스템 연계가 가능해진 만큼 이 제도가 의료 현장에서 제대로 운영되는지 확인이 필요하다”라고 밝혔다.