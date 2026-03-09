정부, 마약범죄 강력 대응한다

정부가 마약범죄에 강력하게 대응한다.
9일 오후 이진원 국무조정실 사회조정실장 주재로 ’26년 제1차 실무 마약류대책협의회가 개최됐다. 이 자리에서 상반기 범정부 합동 특별단속 추진 방향 및 기관별 세부 단속계획이 논의됐다.
회의에는 대검찰청, 경찰청, 해양경찰청, 관세청, 식품의약품안전처, 법무부, 국가정보원 등 수사·단속 관계부처가 참석했다.
올해 상반기 범정부 특별단속은 오는 16일부터 5월 15일까지 진행된다. 국경 단계 글로벌 공급망 타격, 비대면 유통망 근절, 민생 침해 마약류 척결 등을 중심으로 ‘입체적 단속’을 전개한다는 것이 정부의 설명이다.
기관 간 공조가 필요한 부문에서는 합동단속이 실시된다. 다만, 각 기관의 고유 전문 영역에서는 개별 집중단속이 병행된다. 기관 간 첩보 공유를 통해 단속의 실효성을 극대화한다는 것.
이진원 사회조정실장은 “국민께서 마약류 범죄의 감소를 일상에서 체감할 수 있도록 성과를 내기 위해 관계부처가 강력히 단속해 주길 바란다”라며 “위장수사 제도, 마약범죄 이용계좌 지급 정지 등 수사기관의 마약범죄 수사 역량을 강화할 수 있는 국회 입법과제도 조속히 진행될 수 있도록 관계부처에서 노력해 달라”라고 당부했다.