스마일게이트 '로스트아크', 새 어비스 던전 '지평의 성당' 업데이트

스마일게이트는 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크’가 신규 어비스 던전 ‘지평의 성당’을 업데이트했다고 18일 밝혔다.

지평의 성당은 지난 11일 업데이트된 신규 에피소드 ‘카다룸 제도’의 스토리 속에서 신성 제국 세이크리아의 권위와 신앙을 상징하는 곳이다. 모험가들은 지평의 성당 최상층인 종탑에서 펼쳐지는 ‘황혼의 대주교 아르세노스’와의 전투를 시네마틱 연출이 결합된 어비스 던전으로 플레이가 가능하다.

던전은 2개의 관문으로 구성되어 있으며 최대 4명까지 파티를 이루어 도전할 수 있다. 보스 아르세노스가 거대한 종을 무기로 사용하는 만큼 ‘음파’와 ‘소리굽쇠’의 특징이 담긴 다양한 전투 패턴이 등장한다. 전반적으로 정교한 공략이 필요한 복잡한 전투 패턴보다 모험가의 조작 능력을 최대한 활용할 수 있는 다이내믹한 전투로 구성돼 있다.

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또한 난이도를 기존처럼 ‘노말’ ‘하드’ 등으로 나누지 않고 입장 가능 레벨에 따라 3단계로만 구분했으며 전투 중 사망하더라도 횟수의 제한 없이 부활이 가능하도록 해 부담 없이 도전할 수 있다. 모험가들은 입장을 위해 카다룸 제도 메인 퀘스트 ‘증명의 날’을 완료해야 하며 입장 아이템 레벨은 1단계 1700, 2단계 1720, 3단계 1750부터다.

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지평의 성당을 클리어 한 모험가는 다양한 보상도 받을 수 있다. 귀속 골드와 교환 재화인 ‘은총의 파편’, 성장 시스템 ‘아크 그리드’ 육성을 위한 ‘아크 그리드 코어’가 지급된다. 은총의 파편을 소모해 어비스 던전 제작소에서 ‘고대 코어 선택 상자’, ‘유물 코어 선택 상자’ 등 다양한 아이템을 제작할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

한편, 혼돈의 균열, 가디언 토벌 등 게임 내 다양한 전투 콘텐츠에 아이템 레벨 1750을 달성한 모험가들을 위한 단계가 새롭게 추가되어 해당 레벨대 모험가들은 한층 풍성한 보상을 획득할 수 있다.