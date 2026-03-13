스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'에 신규 콘텐츠와 영웅을 추가했다고 13일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 추가된 PVE 콘텐츠 '모노리스 쟁탈전'은 스토리 기반 PVE 콘텐츠 '오르비스 결투제'의 최종장으로, 월드맵을 배경으로 거점에 배치된 적 영웅을 물리치고 구역을 차지해야 하는 점령전 방식으로 진행된다.

특히 거점마다 전투 향방을 가를 수 있는 고유한 전장 효과가 존재해 전략적인 전투를 즐길 수 있다. 또 구역을 점령해 나갈 때마다 전투 방식을 변화시키는 전투 효과가 누적돼 지속적으로 색다른 전투를 경험하게 된다.

스마일게이트 '에픽세븐', 신규 콘텐츠 및 영웅 업데이트

신규 성약 영웅 '전술형 콜리'도 추가됐다. 전술형 콜리는 5성 등급의 냉기 속성 도적 영웅이다. 스킬로 적에게 출혈, 폭탄을 발생시킨 뒤 이를 격폭시켜 높은 피해를 입힐 수 있다. 또 적의 강화 효과를 해제하는 스킬 2개를 보유하고 있어 다양한 PVE, PVP 전투에서 상대의 주도권을 빼앗고 변수를 창출하는 데 효과적이다.