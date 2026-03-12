스마일게이트는 MMORPG '로스트아크'에 2부 스토리 시작을 알리는 신규 에피소드 '카다룸 제도'를 업데이트했다고 12일 밝혔다.

카다룸 제도는 2부 스토리의 주요 무대인 '알데바란의 바다'와 1부 무대였던 '기에나의 바다' 사이에 위치한 지역으로, 신성제국 '세이크리아'가 지배하고 있다.

이용자는 1부 스토리에서 '카제로스'와의 대전쟁을 마친 뒤, 세이크리아가 배후에 있는 사건을 해결하며 새로운 모험을 전개하게 된다.

관련기사

스마일게이트 '로스트아크', 2부 서막 신규 에피소드 '카다룸 제도' 업데이트.

이번 신규 에피소드는 오는 18일 추가될 예정인 신규 어비스 던전 '지평의 성당'의 배경 스토리를 포함하고 있다. 해당 에피소드를 진행하기 위해서는 아이템 레벨 1700 이상을 달성하고 선행 퀘스트인 '심연의 끝을 마주한 자'를 완료해야 한다.

이와 함께 시스템 업데이트도 진행됐다. 수집 콘텐츠인 '항해 모험물'과 '세계수의 잎'에 신규 수집형 포인트가 추가됐다. 또한 2~4인 규모의 그룹 단위로 파티 찾기에 지원할 수 있는 시스템이 새롭게 도입됐다고 덧붙였다.