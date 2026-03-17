스마일게이트 스토브, 해적 생존 신작 '윈드로즈' 출시 예고

스마일게이트는스토브를 통해 윈즈로즈 크루가 개발한 해적 생존 오픈월드 어드벤처 신작 '윈드로즈'의 출시를 예고했다고 17일 밝혔다.

윈드로즈는 가상의 역사 속 바다를 배경으로 한 오픈월드 생존 크래프팅 게임이다. 이용자는 해적 선장이 되어 미지의 섬을 탐험하고 자원을 수집해 정착지를 구축하며 해상 전투를 벌이게 된다. 현재 이 타이틀은 글로벌 사전 등록 150만 건을 돌파했다.

이 게임은 육지와 바다를 자유롭게 오가는 심리스 플레이 환경을 제공한다. 이용자는 함포 사격과 백병전 등 다양한 방식의 해전을 경험할 수 있으며, 캐치, 브릿, 브릿깃 등 3종의 함선을 플레이 스타일에 맞게 개조해 운용할 수 있다.

스마일게이트 스토브, 윈드로즈 출시 예고

전투 시스템은 사브르, 할버드 등 근접 무기와 머스킷 등 화기를 활용하며 패링과 회피 기반의 액션을 지원한다.

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이와 함께 100개 이상의 수작업 던전 탐험과 자원 채집, 시스템 캐릭터(NPC) 영입을 통한 정착지 건설 콘텐츠도 포함됐다.

윈로즈는 향후 스토브를 비롯한 글로벌 게임 플랫폼에서 앞서 해보기(얼리 액세스) 형태로 전 세계 동시 출시될 예정이다. 스마일게이트는 17일 스토브 내 게임 공식 페이지를 오픈하며, 구체적인 정식 출시 일정은 추후 안내될 예정이다.