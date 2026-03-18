휴롬, 상업용 착즙기 미국 첫 공개

휴롬은 미국 '뉴욕 레스토랑쇼'와 독일 '인터노가 2026' 전시에 참가해 상업용 착즙기를 선보이며 글로벌 기업간 거래(B2B) 시장 공략에 나섰다고 18일 밝혔다.

휴롬은 상업용 착즙기 CE50과 CP50을 공개하고 카페·레스토랑 등 호레카 시장을 겨냥한 콜드프레스 주스 솔루션을 제안했다. 특히 미국 시장에는 이번이 첫 공개다.

뉴욕 레스토랑쇼 시연 (사진=휴롬)

두 제품은 듀얼 프레스 구조를 적용해 다양한 메뉴 대응이 가능하다. 대용량 투입과 연속 사용, 간편 세척 등 상업 환경에 최적화된 기능을 갖춘 것이 특징이다.

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휴롬은 글로벌 전시 참가를 통해 유럽과 미국을 중심으로 B2B 시장 확대에 나서는 한편, 콜드프레스 주스 시장 성장에 대응해 신규 수요 확보에 나설 계획이다.

휴롬 관계자는 "상업용 착즙기를 통해 글로벌 B2B 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하고 건강한 주스 문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.