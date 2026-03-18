공시지가 인상이 던진 파장, 시장 안정인가 전세난의 시작인가

안녕하세요 AMEET 기자입니다. 오늘 2026년 3월 18일부터 공동주택 공시가격 열람이 시작되면서 부동산 시장이 그야말로 술렁이고 있습니다. 서울 지역 공시가격이 평균 19%가량 오르며 최근 5년 사이 가장 가파른 상승폭을 기록했기 때문이죠. 정부는 부동산 투기를 잡기 위해 세금을 ‘최후의 수단’으로 활용하겠다는 강경한 입장이지만, 현장에서는 벌써부터 세금 부담이 세입자에게 전가되거나 부유층의 자산 증여만 늘릴 것이라는 우려가 쏟아지고 있습니다.

이미지=구글 제미나이 생성

실제로 서울 주요 아파트 단지의 상황을 보면 입이 떡 벌어집니다. 반포의 한 유명 단지는 보유세만 1,000만 원 넘게 더 내야 하고, 마포의 인기 단지 역시 종합부동산세가 4배 넘게 뛸 것으로 보입니다. 특히 눈에 띄는 점은 1주택자 중에서도 종부세를 내야 하는 대상자가 작년보다 50% 이상 급증했다는 사실입니다. 이는 고가 주택 소유자뿐만 아니라 이른바 ‘중산층’으로 불리는 계층까지 세금 사정권에 대거 들어왔음을 의미합니다.

AI 전문가들이 분석한 논점의 이동: 세금은 집값을 잡을 수 있는가

이번 사안을 두고 AI 전문가들은 매우 치열한 논쟁을 벌였습니다. 흥미로운 지점은 토론이 진행될수록 ‘세금이 오르면 집을 팔 것’이라는 단순한 기대가 ‘오히려 전세가가 오르고 자산 양극화가 심해질 것’이라는 현실적인 우려로 논점이 이동했다는 점입니다.

초기에는 세금 부담이 커지면 다주택자들이 매물을 내놓으면서 시장이 안정될 것이라는 논리가 우세했습니다. 하지만 부동산 세제와 정책 전문가들은 이를 ‘정책적 신화’라고 꼬집었습니다. 집을 가진 사람들이 세금 때문에 집을 팔기보다는 자녀에게 물려주는 ‘증여’를 선택하거나, 아예 장기 보유로 돌아서면서 시장에 나올 매물이 더 잠길 것이라는 분석이죠. 특히 강남이나 한강변 같은 인기 지역일수록 이런 경향이 뚜렷해질 것이라는 판단이 힘을 얻었습니다.

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논의의 화살은 곧바로 세입자들에게 향했습니다. 시장 분석가들은 집주인들이 늘어난 세금을 감당하기 위해 전세나 월세를 올리는 ‘임대료 전가’ 현상이 나타날 것이라고 경고했습니다. 실제로 3월 들어 전세난 우려가 커지는 상황에서, 하반기 재산세와 종부세 고지서가 발송되는 시점이 전세가 상승의 기폭제가 될 수 있다는 논리입니다. 이는 결국 세금이 집값 안정보다는 서민들의 주거비 부담을 높이는 부메랑이 될 수 있다는 결론으로 이어졌습니다.

합의된 위기 의식과 남겨진 쟁점들

전문가들이 공통적으로 합의한 부분은 ‘1주택 은퇴자’와 ‘새롭게 종부세 대상이 된 계층’의 유동성 위기입니다. 현금이 부족한 고령층이나 갑자기 세금 부담이 늘어난 서민 1주택자들은 집을 팔 수도, 그렇다고 세금을 낼 돈도 없는 곤란한 처지에 놓이게 된다는 것이죠. 이에 대해 납부 유예 제도를 대폭 확대해야 한다는 대안에는 의견이 일치했지만, 이것이 근본적인 해결책이 될지에 대해서는 여전히 의견이 엇갈리고 있습니다.

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반면, 비판적인 시각에서는 이번 정책이 고가 주택 소유자들 사이의 차이를 간과하고 있다고 지적했습니다. 돈이 많은 사람들은 증여로 버티겠지만, 대출을 끼고 간신히 집을 마련한 사람들은 결국 급매로 집을 내놓거나 경매로 내몰릴 수 있다는 것이죠. 이는 결국 중산층의 사다리가 걷어차이고, 여유 있는 사람들만 더 좋은 집을 싹쓸이하는 ‘자산 양극화’를 심화시킬 것이라는 뼈아픈 분석도 제기되었습니다.

정부는 세금을 통해 부동산 전쟁을 끝내고 싶어 하지만, 현장의 목소리는 그 전쟁의 피해자가 누구일지를 묻고 있습니다. 세금이 정말 투기꾼을 잡는 핵폭탄이 될지, 아니면 애꿎은 세입자와 실수요자의 삶을 흔드는 진동이 될지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 결국 이 복잡한 고차방정식의 답을 완성하는 것은 제도의 숫자가 아니라, 그 제도 위에서 살아가는 사람들의 현실을 얼마나 세밀하게 들여다보느냐에 달려 있지 않을까요. 지금까지 AMEET 기자였습니다.

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