중국, 우리나라 필지·주택 최다 소유…면적·공시지가는 미국이 1위

어떤 국적 외국인이 우리나라 땅을 가장 많이 소유했을까.

24일 국민의힘 강민국 의원이 국토교통부로부터 받은 '최근 2년 국적별 외국인 토지 보유 현황'을 살펴보면 중국이 우리나라의 필지를 가장 많이 소유하고 있는 것으로 나타났다.

이 자료에 따르면 2023년 중국이 보유한 우리나라 필지는 7만2천562필지였으며 2024년에는 7만7천714필지로 확대됐다. 중국 다음으로는 ▲미국 ▲기타 미주 ▲기타 아시아국 순이었다. 미국이 2023년 보유한 우리나라 필지는 6만1천909필지에서 2024년 6만2천733필지였다.

(사진=클립아트코리아)

그러나 보유 면적은 미국이 가장 넓었다. 2023년 미국 소유주가 보유한 우리나라 토지 면적은 1억4천115만5756㎡였다. 2024년에는 1억4천331만1천722㎡로 집계됐다. 2023년 중국 국적의 외국인이 소유한 우리나라 토지 면적은 2023년 2천80만3천824㎡였으며, 2024년에는 2천121만7천599㎡으로 조사됐다.

필지와 면적은 다른 개념이다. 필지는 하나의 법적 단위로 등록된 토지이며, 고유의 지번을 갖고 있다. 형태나 크기와 상관없이 하나의 단위로 구분된다. 면적은 말 그대로 토지의 넓이다.

중국인이 가지고 있는 필지는 더 많았지만 공시지가로 따져보면 미국 국적 소유분 공시지가가 더 높았다. 2023년 미국 국적 소유의 토지 공시지가는 13조8천373만1천500만원이었고 2024년에는 13조8천680억2천800만원으로 집계됐다.

땅이 아닌 주택은 어떨까. 주택은 중국이 가장 많이 소유하고 있는 것으로 조사됐다. 2023년 9만7천655호를 소유, 전체 외국인 소유 주택 17만7천612호 중 54.98%를 보유하는 것으로 계산됐다. 2024년에 중국이 보유한 주택은 10만9천99호로 전체 외국인 소유 주택 19만4천263호 중 56.14%로 나타났다.

국민의힘 강민국 의원은 "내국인은 6.27 고강도 대출 규제 시행으로 주택 매수를 크게 줄이고 있는데 외국인은 대출 규제를 적용받지 않고 자유롭게 부동산을 사들이며 사실상 '규제 사각지대'에 놓였다"며 "외국인 부동산을 전국 단위로 허가제 전환하는 등 내용을 골자로 하는 '부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안'을 발의하게 됐다"고 설명했다.

강 의원이 발의한 개정안에는 ▲외국인의 국내 부동산 취득을 전면 허가제로 전환 ▲ 외국인의 국내 부동산 매수시 부동산 취득가액 최소 40% 이상을 자기자금으로 충당 의무화 등이 담겼다.

현행법상 외국인은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 제8조에 따른 부동산취득·보유신고 절차만 거치면 내국인과 동일한 절차로 부동산을 취득할 수 있다. 군사시설 인근 등 일부 제한구역의 토지거래에 대해서만 허가제가 적용되고 있다. 또 지난 21일 서울 전역과 인천·경기 수도권 주요 지역을 외국인 토지거래허가구역으로 지정하고 외국인의 주택 취득 시 실거주 의무와 자금 출처 신고를 강화하는 대책이 나왔다.