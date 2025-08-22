가족 재정 상황 공유 통장 속속 출시…내 비상금 어쩌지?

최근 동호회나 모임에서만 쓰였던 모임통장이 가족끼리 재정 상황을 공유하는 '가족 통장'으로 확대되고 있다. 배우자 몰래 숨겨뒀던 비상금이 있었다면 '이 계좌'를 주목해보는 게 좋다.

22일 KB국민은행은 가족 금융 정보를 한 곳에 모아 관리할 수 있는 '패밀리뱅킹'을 선뵀다. 패밀리뱅킹은 마이데이터를 통해 은행은 물론이고 보험 등 가입한 금융서비스를 모두 공유할 수 있는 특징이 있다.

가족의 재정을 한 데 관리할 수 있어서 미래를 위해 돈을 모으거나 노후 설계 등을 하는데 유리한 점이 있지만, 그간 배우자에게 말하지 못했던 비밀 계좌가 있다면 들통날 수 있는 위험이 있다.

이 때문에 은행권 관계자들은 '전자금융거래제한 계좌'를 활용할 것을 추천했다. 이 계좌는 일명 '스텔스 계좌'로 마이데이터에서도 잡히지 않는 계좌다. 계좌 특성 상 인터넷전문은행이나 영업점을 방문하면 개설할 수 있다.

계좌 개설이 번거롭다면 각 은행의 모바일 뱅킹에 있는 '계좌 숨김' 기능을 활용해도 좋다. 다만, 은행별로 계좌 숨기기 기능이 마이데이터 상 잡히는지, 잡히지 않는지는 다르기 때문에 사전에 확인하는 것이 좋다.