[미장브리핑] 8월 3주차 美신규실업급여 청구건 6월 이후 최고치

◇ 21일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.34% 하락한 44785.50.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.40% 하락한 6370.17.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.34% 하락한 21100.31

(사진=이미지투데이)

▲8월 3주차 미국의 신규 실업 급여 청구 건수는 23만5천건으로 6월 이후 최고치. 고용둔화 신호로 해석될 여지 있어.

▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 이장의 잭슨홀 미팅 발언 전 공개된 7월 연준 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 여전히 여파. FOMC 위원들은 노동 시장과 인플레이션 상황에 대한 우려를 표명했지만, 대부분은 금리를 인하하기에는 너무 이르다는 데 동의. 크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 연준 이사는 금리 인하에 반대 의사를 표. 두 명의 위원이 반대 의사를 표명한 것은 1993년 이후 처음. CME 페드 워치 툴에 따르면 연내 2회의 금리 인하를 예상하나 9월 금리 인하 가능성을 이전 85%내외에서 73.5%로 하락.

▲CNBC는 BMO프라이빗웰스 캐럴 슐라이프 수석 시장 전략가가 "일부 투자자들이 기술주에서 차익실현을 하고 있다. 기술주는 4월 초 저점 이후 80% 이상 상승했다"며 "8월 말에는 일반적으로 시장 거래량이 매우 적어 더 큰 폭 편동이 발생한다"고 분석했다고 보도.

관련기사

▲웰스파고 마이크 마요 애널리스트는 JP모건체이스가 골드만삭스로부터 애플 신용카드 사업을 인수하는 것은 양사 모두에게 이득이라고 분석. JP모건체이스는 약 190억달러 규모의 애플 신용카드 사업을 골드만삭스로부터 인수하는 작업을 진행 중. 그는 "JP모건체이스는 방대한 소비자 데이터를 활용해 인수 심사를 강화하고 개인화된 마케팅 및 혜택을 개선할 가능성이 높다"며 "JP모건체이스와 애플의 브랜드 인지도와 충성도가 도움이 될 것"이라고 부연.

▲미국과 유럽연합(EU)은 대미 수출품에 15%의 전면 관세 부과. EU는 7천500억달러 규모의 미국산 에너지 구매하고 최소 6천억달러를 미국에 추가 투자하기로. EU의 의약품 및 반도체에 대한 관세는 15%를 넘지 않는다는 내용이 포함. 50%의 관세가 적용되는 철강 및 알루미늄 제품에 대해서는 과잉공급 회피를 위해 관세 할당 등을 통한 협력 방법도 검토할 방침.