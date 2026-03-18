병주고 약주고...가격 올린 KFC, 치킨 1900원 할인 행사

최근 일부 메뉴 가격을 올린 KFC가 대표 치킨 메뉴를 1조각 1900원에 판매하는 할인행사에 나섰다.

18일 KFC는 이달 30일까지 치킨 메뉴 6종을 대상으로 ‘치킨 1900원’ 행사를 진행한다고 밝혔다. 대상 메뉴는 핫크리스피치킨, 오리지널치킨, 핫크리스피통다리, 갓양념치킨, 갓양념통다리, 트러플치르르통다리 등이다.

이번 행사는 KFC의 대표 할인행사 중 하나로, 기존 스테디셀러 5종에 트러플치르르통다리를 추가해 선택 폭을 넓혔다. 행사 기간 해당 치킨은 1조각당 1900원에 구매할 수 있고, 1000원을 추가하면 콜라(M)도 함께 제공한다.

KFC 매장.(사진=지디넷코리아)

행사는 일부 특수 매장을 제외한 전국 KFC 매장과 자사 앱에서 진행된다. 다만 ‘치킨나이트’와 ‘치킨올데이’ 행사 기간에는 중복 적용되지 않는다.

회사는 지난 13일 오리지널 치킨을 300원 인상하고 다른 치킨 메뉴를 200원씩 올리는 등 총 23종 메뉴 가격을 인상한다고 밝힌 바 있다.

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KFC 측은 고환율과 원자재 가격 상승, 제반 비용 증가 등의 영향으로 안정적인 품질과 서비스를 유지하기 위해 일부 메뉴 가격을 조정하게 됐다고 설명했다.

KFC 코리아 관계자는 “더 많은 고객이 다양한 치킨 메뉴를 경험할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 고객 선호를 반영한 메뉴와 행사를 이어가겠다”고 밝혔다.