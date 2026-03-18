세븐일레븐, 품절대란 日 ‘생초코파이’ 300만개 들여온다

편의점 세븐일레븐이 지난 겨울 선보인 일본 인기 디저트 ‘생초코파이’의 대규모 물량 확보와 함께 본격적인 판매 확대에 나선다고 18일 밝혔다.

세븐일레븐은 지난해 12월 일본 롯데제과의 대표 디저트인 ‘생초코파이’를 국내 최초로 선보였다. 당시 시장 반응 및 화제성 분석을 위해 한정 물량 6만여 개를 전국 주요 점포 600여곳에서 테스트 판매한 결과 2주 만에 초도 물량이 완판됐다.

생초코파이는 기존 마시멜로 대신 생크림을 사용했고 풍성한 달걀 함량으로 촉촉하고 부드러운 케이크 시트 느낌을 구현했다.

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세븐일레븐 생초코파이. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 오는 19일을 시작으로 단계적 물량 확대에 나서 올 한해 총 300만개를 판매할 계획이다.

문다영 세븐일레븐 디저트담당 MD는 “생초코파이는 테스트 단계부터 ‘인생 디저트’라는 극찬과 함께 재고 문의가 빗발쳤던 상품”이라며 “앞으로도 전 세계의 인기 디저트를 가장 빠르게 국내에 소개해 세븐일레븐을 ‘집 앞 글로벌 디저트 셀렉숍’으로 각인시킬 것”이라고 말했다.