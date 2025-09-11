말차열풍 탑승…세븐일레븐, 제주 말차 디저트 확대

오는 17일부터 말차크림롤·말차크림도넛 순차 출시

편의점 세븐일레븐은 제주의 특산품인 말차를 활용한 차별화된 디저트 ‘제주에서 온 말차크림롤’과 ‘제주에서 온 말차크림도넛’을 출시한다고 11일 밝혔다.

오는 17일 선보이는 ‘제주에서 온 말차크림롤’은 마스카포네 치즈에 제주 유기농 말차를 더한 달콤쌉쌀한 크림롤 상품이다. 말차색의 푹신한 카스테라 시트를 사용해 말차 풍미를 높인 것이 특징이다.

오는 25일에는 ‘제주에서 온 말차크림도넛’을 선보인다. 부드러운 생크림에 제주 첫물 말차를 더한 상품으로 동물성 생크림 비중을 높여 사르르 녹는 크림과 도넛이 조화를 이룬 상품이다.

세븐일레븐 제주말차디저트. (제공=코리아세븐)

앞서 세븐일레븐은 지난달 27일 말차를 활용한 아이스크림 ‘말차바’와 막걸리 ‘더기와말차막’ , 샌드위치 ‘숲속의 말차초코샌드’ 등 말차를 활용한 식음료 제품을 출시한 바 있다.

박대성 세븐일레븐 간편식품팀장은 “말차가 단순한 음료를 넘어 가장 트렌디한 식재료로 자리매김하면서 MZ세대의 라이프스타일을 반영하는 건강 트렌드로 자리잡고 있다”고 말했다.

