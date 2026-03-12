이마트24도 디저트 특화 점포 연다…‘디저트랩 서울숲점’ 개점

이마트24가 서울 성동구 서울숲 아뜰리에길에 디저트 특화매장 ‘디저트랩 서울숲점’을 연다고 12일 밝혔다.

오는 13일 개점하는 디저트랩 서울숲점은 성수동 일대의 트렌디한 카페, 맛집을 찾는 10~30대 젠지 여성을 주요 타깃으로 한다. 이마트24의 디저트 상품 경쟁력을 알리고 감각적인 브랜드 이미지를 보여주기 위한 전략적 거점 매장이라는 설명이다.

해당 점포는 성수동 아뜰리에길의 상징이 ‘붉은 벽돌’이란 점에서 착안해 매장 인테리어 콘셉트를 ‘브릭 아뜰리에’로 정했다. 94.4㎡(약 29평) 규모로 빵과 디저트를 맛보고 인증샷을 찍으며 공간을 즐기는 ‘체험형 편의점’을 콘셉트로 기획됐다.

이마트24 디저트랩 서울숲점 외관 모습. (제공=이마트24)

매장 외부에는 서울숲 인근의 분위기를 즐길 수 있는 테라스 공간을 마련했고 포토존과 피크닉 스타일의 차양막도 설치했다.

매장은 ▲차별화 디저트를 모은 ‘디저트존’ ▲트렌디한 디저트 브랜드 상품으로 구성한 ‘스페셜 디저트존’ ▲디저트와 어울리는 와인을 엄선한 ‘와인 페어링존’, ▲서울숲 감성을 담은 포토존이 있는 ‘테라스’ 등 크게 4가지 공간으로 구성된다.

디저트존에는 두바이 시리즈 10여종을 포함해, 서울대빵 5종, 빵튜버 ‘뽀니’와 협업한 디저트 4종, BOTD 상품 10여종 등 이마트24의 차별화 디저트·베이커리 상품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

‘스페셜 디저트존’에서는 수플레 치즈케이크 전문 브랜드 ‘치플레’의 스페셜세트를 판매한다. 스페셜세트는 치플레 1종과 쇼콜레 1종으로 구성된 2입 세트로, 디저트랩 서울숲점에서만 구입할 수 있는 기획상품이다.

해당 공간은 인기 디저트 브랜드를 중심으로 정기적으로 구성 상품을 교체해 최신 디저트 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘디저트 쇼룸’ 역할도 하게 된다.

이 외에도 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘아우어베이커리’, 베키아에누보’, ‘밀크앤허니’, ‘박준서 명장’, ‘카멜커피’ 등 다양한 브랜드의 디저트와 베이커리 상품을 한 공간에 모은다.

디저트와 어울리는 논알콜 와인을 큐레이션 한 ‘와인페어링존’을 마련했다. 와인페어링존에는 무르비에드로, 노제코, 보시오, 운두라가 등 알코올 0.1% 미만의 논알콜 와인을 선보인다.

조각케이크, 베이커리와 조화를 이룰 수 있는 스파클링 와인, 화이트, 로제 와인을 중심으로 구성했다.

이마트24는 디저트랩 서울숲점에서 ▲아뜰리에길 내 공방, 카페, 맛집 등을 소개하는 지역 지도를 사이니지 광고에 노출 ▲공방 운영자 등 지역 활동가를 위한 택배 서비스 1000원 할인 지원 ▲지역작가 및 공방 브랜드를 소개하는 전용 전시·판매 코너 운영 등을 진행한다.

이마트24 관계자는 “디저트랩 서울숲점은 이마트24의 디저트 경쟁력을 한 자리에서 경험할 수 있도록 기획한 특화매장”이라며 “앞으로도 차별화된 특화매장을 통해 고객들에게 새로운 편의점 경험을 제공하고, 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 매장 전략을 지속 확대해 나갈 계획이다”고 말했다.