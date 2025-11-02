이마트24, 카페 전문 브랜드 ‘성수310’ 출시

이마트24가 카페 전문 브랜드 ‘성수310’을 선보인다고 2일 밝혔다.

‘성수310’은 이마트24 본사가 위치한 성수동의 지역명 ‘성수’와 도로명 주소 ‘310’을 결합한 이름으로, ‘편의점 속 카페’를 콘셉트로 일상 속에서도 성수 카페 감성을 느낄 수 있도록 기획됐다.

패키지에는 ‘SEONGSU 310’ 로고와 패션피플을 모티브로 한 캐릭터 디자인을 적용해 성수동 특유의 힙하고 자유로운 분위기를 감각적으로 담아냈다.

카페 전문 브랜드 '성수310'. (제공=이마트24)

이마트24는 ‘성수310’ 라인업으로 RTD(Ready To Drink) 컵커피 4종과 파우치음료 8종을 우선 선보이며, 향후 RTD 과채음료와 ‘성수310’ 커피와 어울리는 베이커리 상품도 순차적으로 출시할 예정이다.

컵커피 4종(아메리카노, 카페라떼, 바닐라라떼, 돌체라떼)은 300㎖ 인기용량으로 구성됐다. 파우치음료 8종(아메리카노블랙, 망고패션블렌디드, 스윗뱅쇼 등)은 340㎖ 사이즈로 커피와 블렌디드 등 다양한 맛의 상품으로 구성됐다.

이마트24는 성수310 출시를 기념해 이번 RTD 컵커피 4종에 대하여 2+1 행사를 운영하고, 제휴카드로 결제하면 2+2 혜택을 제공하는 이벤트도 11월 한 달간 진행한다.

조계동 이마트24 음용식품팀 팀장은 “계절과 상관없이 아이스커피를 즐기는 트렌드가 확산되는 가운데, 전국 이마트24에서 성수 카페의 힙한 감성을 경험할 수 있도록 ‘성수310’을 기획했다”며 “앞으로도 고객의 다양한 취향을 반영한 커피, 음료, 베이커리 상품을 지속 선보이며 편의점 카페 시장을 선도해 나갈 계획”이라고 말했다.