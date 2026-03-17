위닉스, 뽀송 인버터 16L 제습기 출시

생활가전 브랜드 위닉스는 프리미엄 인버터 컴프레셔를 적용한 신제품 '뽀송 인버터 16L'를 출시했다고 17일 밝혔다.

위닉스 뽀송 인버터 16L는 일일 최대 16L 제습이 가능하다. 인버터 컴프레셔를 적용하여 에너지 소비효율 1등급을 구현했다.

위닉스 뽀송 인버터 제습기 16L (사진=위닉스)

특히 ▲38dB 저소음 설계 ▲내부 안심 건조 ▲4.5L 물통 ▲R290 친환경 냉매 ▲360˚ 캐스터 휠을 탑재하여 제습 능력, 사용 편의성은 물론 위생까지 강화했다.

또한 위닉스 뽀송 제습기 구매 한 달 이내에 공식 홈페이지에서 '바른 보증 케어서비스'를 가입하면 무상보증기간을 최대 5년까지 보장한다.

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위닉스 관계자는 "제습기 구매 시 에너지 소비효율과 정숙성을 중요하게 여기는 소비자 수요에 맞춰 실생활 환경에 최적화된 신제품을 선보이게 됐다"고 말했다.

한편 위닉스는 신제품 출시를 기념해 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 사전 판매를 진행한다. 본 펀딩은 내달 6일부터 19일까지 진행한다.