위닉스, 자사몰 쇼핑라이브 최대 48% 할인

생활가전 전문기업 위닉스는 14일 오후 7시 자사몰을 통해 공기청정기, 가습기, 컴팩트 건조기, 제습기 등 주요품목을 최대 48% 할인된 가격에 구매할 수 있는 라이브방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 방송에서는 신제품 '인버터 컴팩트건조기S'를 중심으로 합리적인 구매 혜택과 다양한 사은품 이벤트가 마련된다. 방송 중 제품을 구매하고 인증한 고객 5명을 추첨해 신세계 상품권을 증정한다.

위닉스 자사몰 라이브방송 (사진=위닉스)

인버터 컴팩트건조기S는 소량 의류를 단시간에 건조할 수 있는 쾌속모드와, 도톰한 섬유까지 완벽하게 건조 가능한 수건모드를 새롭게 탑재했다. 색상은 ▲스페이스 그레이 ▲애쉬 블루 ▲네오 화이트 3종이다.

이와 함께 타워프라임, 타워프라임 플러스 제품 구매 고객 전원에게는 추가 필터를 증정한다. 공기청정기 최대 32%, 가습기 최대 48%, 제습기 최대 22% 할인도 제공한다.

위닉스 관계자는 "자사몰 라이브방송은 위닉스 신제품과 인기 제품을 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있는 기회"라며 "올해도 자사몰 방송 중에만 제공되는 다양한 혜택을 통해 소비자 만족도를 높일 것"이라고 말했다.