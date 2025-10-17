위닉스, 'SNS 대상' 2년 연속 수상

생활가전 브랜드 위닉스는 지난 16일 서울 프레스센터 국제회의장에서 열린 '제 15회 대한민국 SNS 대상' 시상식에서 기업 부문 '대상'을 2년 연속 수상했다고 17일 밝혔다.

대한민국 SNS 대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최·주관하고, 과학기술정보통신부, 한국인플루언서산업협회가 후원하는 시상식이다.

위닉스 '대한민국 SNS 대상' 2년 연속 수상 (사진=위닉스)

기업과 공공기관 SNS 운영 성과를 종합적으로 평가해, 고객 및 국민과의 소통을 활발히 이어가고 있는 곳을 선정해 시상한다. 2021년 처음 제정된 이래, 올해는 종합대상, 공공부문, 기업부문 등 총 3개 부문에서 76개 기관·기업이 선정됐다.

이번 수상은 위닉스가 운영하는 공식 SNS 채널(인스타그램, 블로그 등)을 통해 고객과의 지속적인 소통, 유익한 정보 제공, 차별화된 콘텐츠 품질 등이 높은 평가를 받은 결과로 풀이된다.

위닉스 관계자는 "인스타그램을 단순한 제품 홍보 수단이 아닌, 6명5천명의 팔로워와 진정성 있는 소통 창구로 삼고 있다"며 "다양한 형태의 브랜디드 콘텐츠를 통해 유용한 정보와 경험을 제공하는 데 주력하고 있다"고 말했다.