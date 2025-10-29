위닉스, 코리아세일페스타 최대 41% 할인

생활가전 브랜드 위닉스는 연중 최대 쇼핑 행사인 코리아세일페스타를 맞아 자사몰에서 최대 41% 타임 세일을 진행한다고 29일 밝혔다.

행사는 내달 16일까지 위닉스 공식 온라인몰에서 진행된다. 공기청정기, 가습기, 컴팩트 건조기 등 제품이 대상이다.

위닉스 코리아세일페스타 (사진=위닉스)

위닉스는 행사 기간 동안 제품별 할인 쿠폰과 10만원 이상 제품 구매 시 사용 가능한 전 제품 5천원 할인 코드를 제공한다.

또한 매일 오후 2~3시 최대 41%까지 할인되는 타임 세일을 추가로 진행한다.

행사 기간 중 자사몰 회원가입 및 제품 등록을 완료한 고객 중 100명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정한다.

주요 모델은 ▲타워 공기청정기 3종 ▲올바른 가습기 스테인리스 4.0L ▲위닉스뽀송 인버터 제습기 ▲인버터 컴팩트건조기 등이다.