위닉스, 코리아세일페스타 최대 41% 할인

생활가전 브랜드 위닉스는 연중 최대 쇼핑 행사인 코리아세일페스타를 맞아 자사몰에서 최대 41% 타임 세일을 진행한다고 29일 밝혔다.
행사는 내달 16일까지 위닉스 공식 온라인몰에서 진행된다. 공기청정기, 가습기, 컴팩트 건조기 등 제품이 대상이다.
위닉스는 행사 기간 동안 제품별 할인 쿠폰과 10만원 이상 제품 구매 시 사용 가능한 전 제품 5천원 할인 코드를 제공한다.
또한 매일 오후 2~3시 최대 41%까지 할인되는 타임 세일을 추가로 진행한다.
관련기사
- 위닉스, 소형가전 '무스' 신제품 6종 출시2025.10.21
- 위닉스, 'SNS 대상' 2년 연속 수상2025.10.17
- '1인가구 겨냥' 위닉스 무스, 소형가전 3종 출시2025.06.24
- 올여름도 습하다…오늘의집, 제습기 판매량 860% ↑2025.05.30
행사 기간 중 자사몰 회원가입 및 제품 등록을 완료한 고객 중 100명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정한다.
주요 모델은 ▲타워 공기청정기 3종 ▲올바른 가습기 스테인리스 4.0L ▲위닉스뽀송 인버터 제습기 ▲인버터 컴팩트건조기 등이다.