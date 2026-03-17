액토즈소프트, 22억원 규모 자사주 소각 결정

발행주식총수의 3.6% 비율…자본금 감소 없이 오는 30일 소각 예정

게임입력 :2026/03/17 14:46    수정: 2026/03/17 14:51

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

액토즈소프트가 기취득한 자기주식 보통주 40만6091주를 소각한다고 17일 밝혔다.

액토즈소프트는 지난 16일 이사회를 통해 이번 안건을 결정했다. 소각 예정 금액은 이사회 결의 전 거래일인 지난 13일 종가를 기준으로 산출한 22억2131만7770원이다. 주식 소각 예정일은 오는 30일이다.

이번 소각은 상법 제343조에 따라 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자사주를 이사회 결의로 없애는 방식이다. 따라서 발행주식총수만 감소할 뿐 회사 자본금은 줄어들지 않는다.

액토즈소프트 CI

소각 물량은 전체 발행주식의 3.6% 규모다. 이번 조치로 액토즈소프트의 발행주식총수는 기존 1133만638주에서 1092만4547주로 감소하게 된다.

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정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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액토즈소프트 자사주 소각

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