파이널판타지14, 신규 업데이트 ‘The Promise of Tomorrow’ 10월 28일 적용

스퀘어에닉스가 개발하고 액토즈소프트가 국내 서비스를 맡은 PC MMORPG 파이널판타지14(파판14)의 대규모 업데이트 내용이 20일 광명 아이벡스에서 열린 ‘빛의 축제’ 현장에서 공개됐다.

이번 업데이트에는 메인 시나리오 퀘스트 ‘내일을 향한 이정표’가 시작된다. 알렉산드리아 연왕국을 배경으로 혼란에 휩싸인 사건을 해결해 나가는 모험이 이어지며 이용자는 는 새로운 인물과 갈등을 마주하게 된다.

이 과정에서 신규 인스턴스 던전 ‘메인 터미널’이 추가된다. 과거 사람들의 기억을 보존한 생명의 비석을 배경으로 한 이 던전은 레벨 100 전용 콘텐츠로 구성된다.

새로운 토벌전도 준비됐다. 일반과 극 난이도로 즐길 수 있는 미공개 토벌전이 업데이트와 함께 열린다. 여기에 동방의 청룡을 모티브로 한 ‘환 청룡 토벌전’이 추가돼 강력한 전투가 펼쳐진다.

연대기 퀘스트 역시 확장된다. 새 시리즈는 ‘바나딜의 반향’이라는 제목으로 이어지며 이어서 24인 연합 레이드 ‘산도리아: 두 번째 반향세계’가 열린다.

보물찾기 콘텐츠에서는 ‘보물고 볼트 오네이론’이 돌아온다. 리빙 메모리 지역을 중심으로 18등급 보물지도가 새로 추가되며, 탐험 과정에서 다양한 보상을 획득할 수 있다.

전투와 PvP도 변화가 예고됐다. 시즌 8 종료와 함께 시즌 9가 개막되며, 크리스탈라인 컨플릭트에는 신규 경기장 ‘바닷가 전투장’이 추가된다.

이에 따라 전장 순환 순서도 조정된다. 또한 크리스탈라인 컨플릭트에는 새로운 최고 등급 ‘오메가’와 ‘알테마’가 도입돼 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

생활 콘텐츠와 시스템도 강화된다. 자유부대 잠수함 탐사에는 새로운 목적지와 아이템이 추가되고, 잠수함 랭크 상한이 135까지 확장된다. 신규 하우징 가구가 대거 추가되며, 새로운 소통 기능 ‘대화 말풍선’이 도입돼 캐릭터 대사 위에 말풍선을 표시할 수 있게 된다.

일부 장비의 그래픽 업데이트와 함께 모험가 카드 장식, 단체 사진용 신규 스티커, 세로 촬영 모드 등도 더해진다.

소규모 업데이트인 7.31 버전에서는 신규 행성 ‘파엔나’ 탐사가 시작된다. 은하 탐사라는 새로운 테마로 확장된 우주 개척 콘텐츠가 이어지며, 무기 강화 시스템 ‘팬텀 웨폰’도 추가돼 무기 장인 게롤트를 통해 무기를 한 단계 더 강화할 수 있다.

7.35 버전에서는 신규 딥 던전 ‘노르브란트 순례길’이 공개된다. 요정 티타니아와 연계된 스토리가 전개되며, 새로운 심층 탐험이 가능하다. 같은 시기에 우호부족 퀘스트 ‘요카후이족’이 추가돼 설산 지대에서 인간과 정령의 교류를 다루는 이야기가 펼쳐진다.

관련기사

또 인기 부가 퀘스트 ‘사건해결사 힐디브랜드: 황금편’이 이어져 유쾌한 추리극을 다시 만나볼 수 있게 될 예정이다.

파이널판타지14 7.3 패치 ‘The Promise of Tomorrow’는 오는 10월 28일 업데이트될 예정이다.