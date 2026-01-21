액토즈 '라테일', '선택의 길' 겨울 2차 업데이트

액토즈소프트(대표 구오하이빈)는 액션 RPG '라테일'에 ‘선택의 길’ 겨울 2차 업데이트를 실시했다고 21일 밝혔다.

먼저 이용자에게 도전적인 플레이 방식을 제공하기 위해 신규 시스템 ‘던전 포인트 시스템’을 추가했다. 이용자는 던전에 입장하면 ‘던전 포인트’를 소모해 던전 난이도 및 경험치 획득, 보상 추가, 이동 포탈, 등 다양한 효과 또는 미션을 선택할 수 있다. 어려운 미션을 선택해 완수하면, 특별한 아이템이 보상으로 제공된다.

별자리 시스템도 확장했다. 기존 성장과 행운 별자리는 초월 1로 분류되며 확장을 통해 초월2 성장과 행운 별자리가 추가됐다. 초월2 별자리 포인트는 기존의 아이템과는 다른 전용 아이템을 통해 포인트를 변환할 수 있다. 더불어 포인트 추가 지급 아이템 보유 수량을 확인하기 용이하도록 개선했다.

라테일 선택의 길 겨울 2차 업데이트.(제공=액토즈소프트)

쉽게 평판을 획득 가능하도록 평판 시스템 리뉴얼을 진행하고, 아이템 순차 및 일괄 사용 시스템을 적용하는 등 편의성도 적용했다는 것이 회사 측의 설명이다.

이와 함께 액토즈소프트는 업데이트를 기념해 푸짐한 보상을 제공하는 ‘아비오 클럽 2차’ 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 출석, 이벤트 퀘스트, 미션, 교환, 랭킹, 라덱, 미니게임 등 다양한 방식으로 진행된다. 이벤트에 참여하면 ‘종결급 애완동물만 상자’, ‘화이트 블론드 머리모양 변경권’을 보상으로 제공하고, 신규 별자리 아이템 ‘유스티티아 던전 초기화 티켓’과 ‘주황 별이 담긴 병’ 등 푸짐한 아이템을 선물한다. 이용자의 호평을 받았던 보스 몬스터인 고위 마족 여성 ‘벨리알’ 콘셉트에 화려한 이펙트를 더한 신규 의상 ‘벨리알 의상’도 선보였다.