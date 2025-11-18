액토즈 파이널판타지14, 테마 카페 '카페 크리스타리움' 28일 정식 오픈

액토즈소프트(대표 구오하이빈)는 PC MMORPG '파이널판타지14'의 테마 카페인 '카페 크리스타리움'을 정식 오픈한다고 18일 밝혔다.

'카페 크리스타리움'의 정식 오픈 일정은 오는 28일로 정해졌다. 이는 지난 15일 '파이널판타지14' 한국 서비스 10주년을 기념해 방한한 요시다 나오키 P/D와 오다 반리 시니어 스토리 디자이너가 진행한 특별 방송 '요시다 P/D의 산책 with 오다 반리'에서 최초로 공개됐다.

'카페 크리스타리움'은 '파이널판타지14' 확장팩 '칠흑의 반역자'를 주요 테마로 마련한 체험형 공간이다. '파이널판타지14'의 세계관을 오프라인에서 경험하며 방문하는 모험가들에게 몰입도와 재미를 제공할 예정이다.

액토즈소프트 파이널판타지14 카페 크리스타리움.

카페에서는 '자이언트 비버 돈까스', '라케티카 초코나무 대삼림 라떼', '또륵이 크림소다' 등 '파이널판타지14'의 세계관과 스토리를 담아낸 다양한 메뉴와 함께, 확장팩 '칠흑의 반역자'의 이야기가 담긴 굿즈도 매장 이용객에 한하여 구매할 수 있다.

'카페 크리스타리움'은 전 좌석 예약제로 상시 운영되며, 사전예약은 오는 25일 12시부터 네이버 예약을 통해 다음 달까지 선 예약이 가능하다. 이후 추가 사전예약 일정은 '카페 크리스타리UM' 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 안내할 예정이다.

최정해 액토즈소프트 프로듀서는 "'파이널판타지14' 한국 서비스 10주년을 기념하여 모험가분들이 오랫동안 기다려온 글로벌 서버와의 패치 동기화 소식과 함께 '카페 크리스타리움'의 정식 오픈 소식을 전하게 되어 감회가 새롭다"며 "10년 동안 보내주신 성원에 보답하기 위해 앞으로도 더욱 좋은 서비스로 한국 모험가분들과 함께 할 것을 약속드리며, '카페 크리스타리움'에 많은 관심과 방문 부탁드린다"고 전했다.