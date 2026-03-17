드리미, 로봇청소기 글로벌 판매 1위

스마트 홈 청소 가전 브랜드 드리미는 프리미엄 로봇청소기 글로벌 판매량 1위를 달성했다고 17일 밝혔다.

시장조사기관 유로모니터 인터내셔널에 따르면 드리미는 세계 30개 국가와 지역 프리미엄 로봇청소기 시장 점유율 1위를 차지했다. 폴란드, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 독일 등 18개 핵심국에선 점유율이 40%가 넘었다.

드리미 유로모니터 글로벌 판매량 세계 1위 (사진=드리미)

드리미는 연구개발 투자와 기술 혁신으로 프리미엄 로봇청소기 시장에서 빠르게 영향력을 확대해 왔다. 전체 임직원 70%를 연구개발 인력으로 구성하고 매출 7% 이상을 연구·개발에 투자하고 있다.

드리미는 인체공학적 로봇팔 기술, 로봇 다리 기반 이동 기술, 능동형 스테이션 자체 청소 시스템 등 다양한 혁신 기술을 로봇청소기에 적용해왔다. 로봇청소기 제품 형태와 청소 성능을 고도화하며 글로벌 프리미엄 로봇청소기 기술 기준을 높이고 프리미엄 청소 기술의 새로운 글로벌 표준을 제시하고 있다.

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최근 출시한 플래그십 로봇청소기 X60 시리즈 모델도 인공지능(AI) 기반 자율 청소 판단 기술을 적용해 사용자 개입을 최소화한 완성도 높은 청소 경험을 제공한다. 적외선 감지 보조 라이트와 AI 블루 라이트 광학 스캔 기술을 활용해 청소 환경을 스스로 분석하고 오염 상태에 맞춰 흡입과 물걸레 모드를 자동 전환하며 최적의 청소 전략을 수행한다.

드리미 관계자는 "프리미엄 로봇청소기 시장에서 글로벌 판매량 1위를 기록한 것은 연구개발 투자와 기술 혁신 성과"라며 "앞으로도 AI 기반 스마트 청소 기술과 혁신적인 제품 개발로 글로벌 프리미엄 로봇청소기 시장을 선도하겠다"고 말했다.