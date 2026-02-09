드리미, '설프라이즈' 프로모션…최대 35% 할인

스마트 홈 브랜드 드리미는 설 명절을 맞아 '설프라이즈' 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 새해를 맞아 명절 선물을 고민하는 소비자들의 로봇청소기 구매 수요에 맞춰 마련했다. 로봇청소기 '아쿠아 10 울트라 롤러' 등 라인업을 구성했다.

드리미 '설프라이즈' 프로모션 (사진=드리미)

오는 22일까지 네이버, 지마켓 등 주요 온라인 채널에서 드리미 대표 제품을 최대 35% 할인 판매한다. 11일 오후 10시에는 지마켓 라이브 방송에서 제품을 소개한다.

네이버 채널 구매 고객은 설 연휴 기간에도 '네이버 N배송'을 통해 빠른 배송을 지원한다. 설 당일인 17일을 제외하고 오전 10시 이전 주문 시 당일 출고한다.

아쿠아 10 울트라 롤러 시리즈와 매트릭스 10 울트라를 구매하면 추가 경품 이벤트도 참여할 수 있다. 22일까지 매주 당첨자 48명을 선정해 리보 음식물처리기, 이베리코 선물세트 등 총 1천200만원 상당 경품을 제공한다.

드리미 관계자는 "설 명절을 맞아 청소 부담을 줄이고 일상의 여유를 더할 수 있는 자동화 스마트홈 경험을 제안하고자 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.