드리미, 11번가 로봇청소기 라이브 행사

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 신학기·이사철을 앞두고 늘어나는 로봇청소기 수요에 맞춰 신제품 라이브 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.

라이브방송은 이날 오후 8시 11번가에서 진행된다. 방송 중 'L10s 울트라 3세대'를 34% 할인 판매한다. 'L40s 프로 울트라' 42% 할인도 함께 제공한다.

드리미 'L10s 울트라 3세대' 11번가 라이브 행사 관련 이미지 (사진=드리미)

L10s 울트라 3세대는 최대 2만Pa 흡입력을 기반으로, 바닥 재질과 오염도에 따라 흡입과 물걸레 성능을 조절하는 맞춤형 청소 설계를 적용했다. 자동 먼지 비움, 물걸레 자동 세척 및 건조 기능을 포함한 올인원 스테이션을 갖췄다.

또한 AI 기반 센서 인식과 지능형 주행 시스템을 통해 가구와 장애물을 인식하고 효율적인 청소 동선을 구현하며, 물걸레는 가장자리까지 밀착 청소가 가능하도록 설계돼 실사용 환경에서의 체감 성능을 높였다.

특히 방송 중 구매 고객을 대상으로 라이브 한정 쿠폰 5만원과 11페이 포인트 적립 4만원, 세정액 1개를 증정한다.

드리미 관계자는 "이번 11번가 라이브를 통해 성능과 관리 편의성, 가격 경쟁력을 모두 고려한 합리적인 선택지를 직접 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 이번 라이브 방송은 11번가 라이브 커머스 채널을 통해 진행되며, 실시간 소통을 기반으로 제품 기능과 혜택에 대한 상세한 안내가 함께 제공될 예정이다.