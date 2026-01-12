드리미, CES 2026 혁신상 3관왕

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 'CES 2026 혁신상' 3관왕을 달성했다고 12일 밝혔다.

CES 혁신상은 그 해 출시한 상품 중 기술과 디자인, 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 상으로 올해는 3,600건이 넘는 역대 최대 규모의 출품작이 접수됐다. 드리미는 ▲프리미엄 로봇청소기 '아쿠아 10 울트라 롤러' ▲펫케어 공기청정기 '퍼캐치 FP10' ▲물걸레 스틱청소기 'H15 프로 히트'로 혁신상을 받았다.

아쿠아 10 울트라 롤러는 업계 최초 기술을 다수 적용해 CES 혁신상 심사위원단으로부터 뛰어난 위생 청소 솔루션을 인정받았다. 세계 최초로 청소 중 롤러를 실시간으로 세척·탈수하는 연속 롤러 물걸레 청소 시스템 아쿠아롤을 적용해 청소 효율을 높였다.

드리미 '아쿠아 10 울트라 롤러' (사진=드리미)

카펫 감지 시 롤러를 자동으로 밀폐하는 '오토씰' 롤러 가드를 비롯해 롤러 섬유를 보송하게 유지시켜 바닥 청소 성능을 높이는 '플러프롤' 기술도 적용했다. 또한 확장형 사이드 브러시와 '몹익스텐드' 기능을 통해 가장자리와 모서리까지 빈틈없는 청소 성능을 구현한다.

옴니사이트 2.0 내비게이션 시스템과 엔비디아 기반 장애물 회피 시스템을 탑재하며 공간 인식 기능도 한 층 정밀해졌다. 160도 광각 고해상도 카메라와 360도 LDS 센서를 결합해 240개 이상 사물을 인식하고 다양한 가구·생활 환경에 맞춘 안정적인 장애물 회피와 경로 설정을 지원함으로써 사용자 중심의 자동 청소 솔루션을 구현했다.

여기에 프로리프 문턱 등반 시스템을 적용해 최대 8cm 높이의 장애물도 안정적으로 넘을 수 있으며 9.8cm 높이 슬림한 설계로 낮은 가구 아래까지 청소가 가능하다.

관리 편의성 역시 강화됐다. 써모허브 시스템을 적용한 올인원 베이스 스테이션은 100℃ 온수 세척과 열풍 건조는 물론 최대 100일간 자동 먼지 비움까지 지원해 청소 후 관리 부담을 줄였다.

드리미 관계자는 "드리미가 추구해 온 사용자 중심 혁신과 기술 리더십을 국제 무대에서 인정받은 결과"라며 "향후 AI 기술을 기반으로 가정 전반을 하나의 시스템으로 연결하는 통합 스마트 생태계를 구축해 미래 지향적 라이프스타일 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.